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В сети показали свежие фото Крыма: из рая сделали гадюшник

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 11:24
В сети показали свежие фото Крыма: из рая сделали гадюшник
В сети показали свежие фото из Крыма (коллаж РБК-Украина. фото: varlamov.ru))

Блогер показал, как выглядит оккупированный Крым в разгар туристического сезона

В сети показали свежие фото из оккупированного Россией Крыма. Сделал это запрещенный в нашей стране блогер Илья Варламов. По словам россиянина, Федосия сейчас утопает в мусоре, а из "рая сделали гадюшник".

Варламов отмечает, что в море по-прежнему сливаются отходы, а местные жители живут сегодняшним днем, пытаясь заработать хоть какую-то копейку.

"Вообще, очень грустно смотреть на Феодосию. Город реально загибается и с каждым годом опускается на дно. Городом никто не занимается, сюда не вкладывают деньги. Местные живут одним днем: если можно что-то урвать здесь и сейчас, надо урвать", - пишет блогер на своем сайте.

Варламов отмечает, что на пляжах Феодосии не было проведено никакой уборки. Люди загорают среди мусора, море грязное, пляжная инфраструктура разрушена, везде лежат гниющие водоросли.

В сети показали свежие фото Крыма: из рая сделали гадюшник

В сети показали свежие фото Крыма: из рая сделали гадюшникВ сети показали свежие фото Крыма: из рая сделали гадюшник

Как сейчас выглядит Феодосия (фото: varlamov.ru)

"Я не знаю, есть ли в Феодосии мэр и вообще какая-либо власть. Если вдруг есть, то со своей работой они не справляются. Берег зас*ан бесконечными пивными, пляжными клубами и прочим барахлом. Отовсюду доносится музыка уровня деревенских дискотек и запахи горящего на углях мяса, шавухи и пива", - пишет блогер.

На набережной ночью нет даже освещения, люди гуляют в полной темноте.

Как мы ранее писали, оккупанты оконфузились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Крым
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