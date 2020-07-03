В сети показали свежие фото Крыма: из рая сделали гадюшник

В сети показали свежие фото из Крыма (коллаж РБК-Украина. фото: varlamov.ru))

Блогер показал, как выглядит оккупированный Крым в разгар туристического сезона

В сети показали свежие фото из оккупированного Россией Крыма. Сделал это запрещенный в нашей стране блогер Илья Варламов. По словам россиянина, Федосия сейчас утопает в мусоре, а из "рая сделали гадюшник".

Варламов отмечает, что в море по-прежнему сливаются отходы, а местные жители живут сегодняшним днем, пытаясь заработать хоть какую-то копейку.

"Вообще, очень грустно смотреть на Феодосию. Город реально загибается и с каждым годом опускается на дно. Городом никто не занимается, сюда не вкладывают деньги. Местные живут одним днем: если можно что-то урвать здесь и сейчас, надо урвать", - пишет блогер на своем сайте.

Варламов отмечает, что на пляжах Феодосии не было проведено никакой уборки. Люди загорают среди мусора, море грязное, пляжная инфраструктура разрушена, везде лежат гниющие водоросли.

Как сейчас выглядит Феодосия (фото: varlamov.ru)

"Я не знаю, есть ли в Феодосии мэр и вообще какая-либо власть. Если вдруг есть, то со своей работой они не справляются. Берег зас*ан бесконечными пивными, пляжными клубами и прочим барахлом. Отовсюду доносится музыка уровня деревенских дискотек и запахи горящего на углях мяса, шавухи и пива", - пишет блогер.

На набережной ночью нет даже освещения, люди гуляют в полной темноте.

Как мы ранее писали, оккупанты оконфузились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту.

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Автор: Людмила Жукова