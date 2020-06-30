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Оккупанты оконфузились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту

STYLERЖизнь    30.06.2020 - 15:48
Оккупанты оконфузились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту
Крымский мост (фото: РБК-Украина)

В сети высмеяли запуск грузовых поездов по Крымскому мосту

В аннексированном Крыму оккупанты провели церемонию открытия запуска грузовых поездов по Керченскому мосту. При этом церемония была подпорчена плачевным состоянием состава, который высмеяли в сети.

Люди написали, что похоже на то, что вагоны выбрали специально такие "убитые", потому что их не жалко.

  • К столь торжественному событию по всему Залесью отбирали лучшие вагоны;
  • Ага, вата в соцсетях уже воет по этому поводу;
  • Вагоны - это витрина русского мира;
  • Выбирали какие не жалко. Боялись, что на**нется.

Оккупанты оконфузились с запуском грузовых поездов по Крымскому мостуОккупанты оконфузились с запуском грузовых поездов по Крымскому мостуСкриншоты с Twitter

Стоит отметить, что в росСМИ поезд показали со стороны локомотива, а вагоны попали в камеры только, когда состав уже набрал скорость.

По данным Крымской железной дороги, рост грузопотока увеличится с 3 млн до 25-26 млн тонн в год.

Напомним, что мост через Керченский пролив был открыт в 2018 году. В декабре 2019 года Россия запустила железнодорожное сообщение по нему. После этого США ввели дополнительные санкции.

Ранее российский ученый объяснил опасность Крымского моста. По словам гидрогеолога и доктора наук Юрия Медовара, мост построен на непригодном для этого месте и является критическим.

Конструкция представляет опасность также и для экологии и способна привести к катастрофе в районе Керченского пролива. Эксперты прогнозировали, что после запуска железнодорожного движения мост может не выдержать нагрузки и обрушится.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Крымский мостКрым
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