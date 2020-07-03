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У мережі показали курортні фото Криму: з раю зробили гадюшник

STYLERЖиття    03.07.2020 - 11:24
У мережі показали курортні фото Криму: з раю зробили гадюшник
У мережі показали свіжі фото з Криму (колаж РБК-Україна. фото: varlamov.ru))

Блогер показав, як виглядає окупований Крим у розпал туристичного сезону

У мережі показали свіжі фото з окупованого Росією Криму. Зробив це заборонений в нашій країні блогер Ілля Варламов. За словами росіянина, Федосія зараз потопає у смітті, а з "раю зробили гадючник".

Варламов зазначає, що в море, як і раніше зливаються відходи, а місцеві жителі живуть сьогоднішнім днем, намагаючись заробити хоч якусь копійку.

"Взагалі, дуже сумно дивитися на Феодосію. Місто реально загинається і з кожним роком опускається на дно. Містом ніхто не займається, сюди не вкладають гроші. Місцеві живуть одним днем: якщо можна щось урвати тут і зараз, треба урвати", - пише блогер на своєму сайті.

Варламов зазначає, що на пляжах Феодосії не було проведено жодного прибирання. Люди засмагають серед сміття, море брудне, пляжна інфраструктура зруйнована, всюди лежать гниючі водорості.

У мережі показали курортні фото Криму: з раю зробили гадюшник

У мережі показали курортні фото Криму: з раю зробили гадюшникУ мережі показали курортні фото Криму: з раю зробили гадюшник

Як зараз виглядає Феодосія (фото: varlamov.ru)

"Я не знаю, чи є у Феодосії мер і взагалі будь-яка влада. Якщо раптом є, то зі своєю роботою вони не справляються. Берег зас*ан нескінченними пивними, пляжними клубами і іншим барахлом. Звідусіль лунає музика рівня сільських дискотек і запахи палаючого на вугіллі м'яса, шавухи та пива", - пише блогер.

На набережній вночі немає навіть освітлення, люди гуляють в повній темряві.

Як ми раніше писали, окупанти спіймали з запуском вантажних поїздів по Кримському мосту.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Крим
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