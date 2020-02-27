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В сети показали, чем кормят украинцев в Новых Санжарах: обед из трех блюд

STYLERЖизнь    27.02.2020 - 14:44
В сети показали, чем кормят украинцев в Новых Санжарах: обед из трех блюд
В сети показали обед в карантине (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Министр здравоохранения показала в сети обед украинцев в карантине

Новые Санжары встретили в медцентре эвакуированных из Уханя украинцев, которые там находятся на карантине. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая отправилась по доброй воле к украинцам, показала в сети, чем обедают люди. Фотографии министр опубликовала на своей Facebook-странице.

"А сейчас у нас обед с борщем, который дает сил работать дальше", - написала Скалецкая под фотографиями.

Судя по снимкам, эвакуированным из Китая украинцам и иностранным гражданам дают обед из трех блюд: красный борщ со сметаной, плов с мясом, салат из капусты, а также кусок колбасы и хлеб.

В сети показали, чем кормят украинцев в Новых Санжарах: обед из трех блюдВ сети показали, чем кормят украинцев в Новых Санжарах: обед из трех блюдЕда в Новых Санжарах (фото: facebook.com/zoryana.chernenko)

Напомним, что украинцы и иностранцы из Уханя прибыли в санаторий Нацгвардии Новые Санжары 20 февраля. С этого момента они пробудут там в карантине 14 дней. Люди встретили своих соотечественников протестами, они блокировали дороги, бросали в автобус с людьми камни и всячески противились размещению людей в медицинском центре.

Как мы ранее писали, в санатории в Новых Санжарах, куда несмотря на активные протесты местного населения, в четверг 20 февраля привезли эвакуированных из Уханя людей, проводят регулярные медосмотры, врачи в спецодежде, а пациенты вполне довольны, как питанием, так и проживанием.

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