В сети показали фото "лысеющих" Карпат: нещадная вырубка продолжается

В Карпатах по сей день продолжают рубить лес. Сейчас на последствия вырубки деревьев невозможно смотреть без слез. Горы постоянно лысеют, так как всего за год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров.

Об этом печальном факте сообщают на странице "Dronarium Украина" в Facebook.

"Наши Карпаты, ну как наши - номинально. Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью. Факты таковы, что за один год объемы незаконных вырубок в Украине выросли в семь раз и достигли почти 120 тысяч кубометров", - сказано в сообщении под фото.

На страничке опубликовали снимки "лысеющих" Карпат.

В Карпатах продолжают рубить лес (фото: facebook.com/DronariumUkraine)

Отметим, что очень символично то, что снимки опубликовали во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Напомним, что в конце 2019 Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрен запрет на сплошную вырубку лесов в Карпатах. Но судя по всему, есть люди, для которых закон никакого значения не имеет.

Как мы ранее сообщали, в Карпатах туристы наткнулись на загадочные наскальные рисунки.