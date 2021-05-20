В сети показали фантастическое фото Киева из космоса: дух захватывает!

В сети показали потрясающее фото ночного Киева из космоса.
Его опубликовал на своей странице в Facebook востоковед Андрей Васильев.
"У меня на очках закреплен специальный монитор, который передает мне картинку из камер, которые расположены на объекте, который я пилотирую. Этот монитор, что-то типа монитора с беспилотников, которые вы так любите запускать. У меня тоже своеобразный дрон, только большой и в космосе", - начал описание Васильев.
По словам автора поста, Киев из космоса - это фантастическое зрелище.
"Какие-то полчаса назад мы пролетали над вечерней Испанией, а потом я видел Киев в огнях. Это фантастическое зрелище. И когда я вижу, как такие крупные города запросто умещаются в мой монитор, размером сантиметр на полтора, я понимаю, какими порой мелкими могут показаться нам наши земные проблемы. И мои в первую очередь", - отметил он.
В комментариях украинцы восхитились крастой фотографии.
Как мы писали ранее, молодая жена Венсана Касселя прилетела в Киев и показала фото из столицы.