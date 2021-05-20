У мережі показали фантастичне фото Києва з космосу: дух захоплює!

"У мене на окулярах закріплений спеціальний монітор, який передає мені картинку з камер, які розташовані на об'єкті, який я пілотую. Цей монітор, щось типу монітора з безпілотників, які ви так любите запускати. У мене теж своєрідний дрон, тільки великий і в космосі", - почав опис Васильєв.

За словами автора поста, Київ з космосу - це фантастичне видовище.

"Якісь півгодини тому ми пролітали над вечірньою Іспанією, а потім я бачив Київ у вогнях. Це фантастичне видовище. І коли я бачу, як такі великі міста запросто вміщаються в мій монітор, розміром сантиметр на півтора, Я розумію, якими часом дрібними можуть здатися нам наші земні проблеми. І мої в першу чергу", - зазначив він.

Київ з космосу показали в мережі (фото: facebook.com/dorjebatuu)

В коментарях українці захопилися красою фотографії.