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У мережі показали фантастичне фото Києва з космосу: дух захоплює!

Автор: Людмила Жукова

У мережі показали приголомшливе фото нічного Києва з космосу.

Його опублікував на своїй сторінці в Facebook сходознавець Андрій Васильєв.

"У мене на окулярах закріплений спеціальний монітор, який передає мені картинку з камер, які розташовані на об'єкті, який я пілотую. Цей монітор, щось типу монітора з безпілотників, які ви так любите запускати. У мене теж своєрідний дрон, тільки великий і в космосі", - почав опис Васильєв.

За словами автора поста, Київ з космосу - це фантастичне видовище.

"Якісь півгодини тому ми пролітали над вечірньою Іспанією, а потім я бачив Київ у вогнях. Це фантастичне видовище. І коли я бачу, як такі великі міста запросто вміщаються в мій монітор, розміром сантиметр на півтора, Я розумію, якими часом дрібними можуть здатися нам наші земні проблеми. І мої в першу чергу", - зазначив він.

Київ з космосу показали в мережі (фото: facebook.com/dorjebatuu)

В коментарях українці захопилися красою фотографії.

  • Гарно як, а кияни навіть не підозрюють, що ти на них дивишся з космосу.
  • Бачу свій будинок. Сиджу на балконі, слухаю аудіокнигу про Франческу.
  • Люди, коли підіймешся отако від до неба, і дивися униз - то люди, вони як оті миші, пардон криси.
  • Постійно виявляю собі на масштабі, коли мрію. Допомагає зібратись з силами і фігачити далі.

Як ми писали раніше, Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва і показала фото зі столиці.

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