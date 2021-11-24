В сети показали, на чем ездят украинские топ-звезды: Кухар - на Porsche, Дорн - на BMW

Екатерина Кухар на Porsche Macan

Екатерина Кухар - известная прима украинского балета и директор Киевского государственного хореографического училища ездит на Porsche Macan шоколадного цвета.

Балерина, сидящая в жюри танцевального телешоу, как раз приехала на одну из репетиций перед эфиром на этом Porsche.

Такой автомобиль, как у народной артистки, сейчас у официального дилера стоит 2,5 миллиона гривен. Он может разгоняться до 270 километров в час за 4-5 секунд.

Прима украинского балета выбирает Porsche Macan

Дмитрий Коляденко одолжил деньги у Билык

На стареньком, но ярком купе с не менее яркой историей ездит шоумен Дмитрий Коляденко. Уже 12 лет артист передвигается на корейской Hyundai, а накатал всего 40 тысяч километров, потому что ездит только по центру города.

Сейчас на вторичном рынке за такую ​​просят от 100 до 130 тысяч гривен в зависимости от состояния и пробега. Интересно, что деньги на машину ему когда-то одолжила его бывшая любимая Ирина Билык.

"Я у Иры попросил первый взнос, чтобы купить авто в кредит – это 5000 долларов, и Ирочка мне, конечно, их дала. Но я долго не отдавал. Ирка не верила, что я отдам. А я ей говорил – "Ир, ну я собираю, понимаешь". И в 2020 году, если бы вы видели ее глаза, когда она сидела и считала", - признался хореограф.

Коляденко ездит на лимонном Hyundai

Иван Дорн на новеньком BMW

Певец Иван Дорн управляет новым внедорожником BMW X5M 50 темного цвета. Его мощность 400 лошадиных сил.

Это настоящий космический корабль на колесах с лазерными фарами, встроенным ассистентом, который за водителя может сам запарковаться, держать ряд и дистанцию ​​на дороге, а также цветную проекцию на лобовое стекло, где отображается скорость, навигационная карта владельца.

Иван Дорн сам управляет автомобилем BMW