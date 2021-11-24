В сети показали, на чем ездят украинские топ-звезды: Кухар - на Porsche, Дорн - на BMW

Украинские знаменитости выбирают для передвижения по городу статусные автомобили.
В программе "Викриття" показали, на каких машинах ездят Екатерина Кухар, Дмитрий Коляденко, Иван Дорн и другие отечественные селебритис.
Екатерина Кухар - известная прима украинского балета и директор Киевского государственного хореографического училища ездит на Porsche Macan шоколадного цвета.
Балерина, сидящая в жюри танцевального телешоу, как раз приехала на одну из репетиций перед эфиром на этом Porsche.
Такой автомобиль, как у народной артистки, сейчас у официального дилера стоит 2,5 миллиона гривен. Он может разгоняться до 270 километров в час за 4-5 секунд.
Прима украинского балета выбирает Porsche Macan
На стареньком, но ярком купе с не менее яркой историей ездит шоумен Дмитрий Коляденко. Уже 12 лет артист передвигается на корейской Hyundai, а накатал всего 40 тысяч километров, потому что ездит только по центру города.
Сейчас на вторичном рынке за такую просят от 100 до 130 тысяч гривен в зависимости от состояния и пробега. Интересно, что деньги на машину ему когда-то одолжила его бывшая любимая Ирина Билык.
"Я у Иры попросил первый взнос, чтобы купить авто в кредит – это 5000 долларов, и Ирочка мне, конечно, их дала. Но я долго не отдавал. Ирка не верила, что я отдам. А я ей говорил – "Ир, ну я собираю, понимаешь". И в 2020 году, если бы вы видели ее глаза, когда она сидела и считала", - признался хореограф.
Певец Иван Дорн управляет новым внедорожником BMW X5M 50 темного цвета. Его мощность 400 лошадиных сил.
Это настоящий космический корабль на колесах с лазерными фарами, встроенным ассистентом, который за водителя может сам запарковаться, держать ряд и дистанцию на дороге, а также цветную проекцию на лобовое стекло, где отображается скорость, навигационная карта владельца.
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