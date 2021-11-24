У мережі показали, на чому їздять українські топ-зірки: Кухар - на Porsche, Дорн - на BMW

Українські знаменитості вибирають для пересування по місту статусні автомобілі.
В програмі "Викриття" показали, на яких машинах їздять Катерина Кухар, Дмитро Коляденко, Іван Дорн та інші вітчизняні селебрітіс.
Катерина Кухар - відома прима українського балету і директор Київського державного хореографічного училища їздить на Porsche Macan шоколадного кольору.
Балерина, що сидить в журі танцювального телешоу, якраз приїхала на одну з репетицій перед ефіром на цій автівці.
Такий автомобіль, як у народної артистки, зараз у офіційного дилера коштує 2,5 мільйона гривень. Він може розганятися до 270 кілометрів на годину за 4-5 секунд.
Прима українського балету обирає Porsche Macan
На старенькому, але яскравому купе з не менш яскравою історією їздить шоумен Дмитро Коляденко. Вже 12 років артист пересувається на корейській Hyundai, а накатав всього 40 тисяч кілометрів, тому що їздить тільки по центру міста.
Зараз на вторинному ринку за таку просять від 100 до 130 тисяч гривень залежно від стану і пробігу. Цікаво, що гроші на машину йому колись позичила його колишня кохана Ірина Білик.
"Я у Іри попросив перший внесок, щоб купити авто в кредит - це 5000 доларів, і Ірочка мені, звичайно, їх дала. Але я довго не віддавав. Ірка не вірила, що я віддам. А я їй говорив - "Ір, ну я збираю, розумієш". І у 2020 році, якби ви бачили її очі, коли вона сиділа і рахувала", - зізнався хореограф.
Співак Іван Дорн керує новим позашляховиком BMW X5M 50 темного кольору. Його потужність 400 кінських сил.
Це справжній космічний корабель на колесах з лазерними фарами, вбудованим асистентом, який за водія може сам запаркуватися, тримати ряд і дистанцію на дорозі, а також кольорову проекцію на лобове скло, де відображається швидкість, навігаційна карта власника.
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