В сети показали украинский курорт в сезон: 2 тысячи долларов за неделю

Цены на отдых в Затоке кусаются (коллаж РБК-Украина)

В сети показали элитный отель в Затоке

В сети рассказали, сколько сейчас стоит элитный отдых на курорте Черного моря, в Затоке. В дорогом отеле есть все для шикарного отдыха, но цена равняется отдыху в пятизвездочном отеле Турции.

На территории базы бассейн, шезлонги и зонты и детская площадка с песком. Отель располагает своим рестораном, но цены в нем, как в Одессе. Также для гостей отеля работает собственный пляж с сервисом. Видео опубликовал на YouTube блогер "Крымский одессит".

Если внимательно посмотреть видеоролик, то можно увидеть, что на пляже и в самом отеле людей не так уж много. Очевидно, что не у всех есть деньги платить две тысячи долларов за неделю.

Один из подписчиков канала, подсчитал, во сколько обойдется такой отель на семью, если не учитывать дорогу.

"Отель конечно маленький, но номера симпатичные. Территории нет вообще...все тесно...бассейн маленький...на 4 чел 107 дол....плюс питание...плюс коктейли и еще что-то...плюс стоянка...получается на четверых 220-240 дол...берем 8 дней 1760-1920 дол...и это мы не летим на самолете....блин...ну откуда такие цены????...вот поэтому будут стоять полупустые отели", - написал комментатор.

Но есть и те украинцы, которые считают, что в этом отеле плохие номера за такие цены.

"Номер ужасный, мне не понравился, у людей, которые держат мини коттеджи намного круче номера ярче и современные и цена намного дешевле", - пишет женщина.

Отдых в Затоке

Как мы ранее писали, украинец Юрий Шеремет расскрыл детали о том, как отдыхает в Турции во время карантинных ограничений.