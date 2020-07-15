ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В сети показали украинский курорт в сезон: 2 тысячи долларов за неделю

Затока, Среда 15 июля 2020 12:45
В сети показали украинский курорт в сезон: 2 тысячи долларов за неделю
Цены на отдых в Затоке кусаются (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали элитный отель в Затоке

В сети рассказали, сколько сейчас стоит элитный отдых на курорте Черного моря, в Затоке. В дорогом отеле есть все для шикарного отдыха, но цена равняется отдыху в пятизвездочном отеле Турции.

На территории базы бассейн, шезлонги и зонты и детская площадка с песком. Отель располагает своим рестораном, но цены в нем, как в Одессе. Также для гостей отеля работает собственный пляж с сервисом. Видео опубликовал на YouTube блогер "Крымский одессит".

Если внимательно посмотреть видеоролик, то можно увидеть, что на пляже и в самом отеле людей не так уж много. Очевидно, что не у всех есть деньги платить две тысячи долларов за неделю.

Один из подписчиков канала, подсчитал, во сколько обойдется такой отель на семью, если не учитывать дорогу.

"Отель конечно маленький, но номера симпатичные. Территории нет вообще...все тесно...бассейн маленький...на 4 чел 107 дол....плюс питание...плюс коктейли и еще что-то...плюс стоянка...получается на четверых 220-240 дол...берем 8 дней 1760-1920 дол...и это мы не летим на самолете....блин...ну откуда такие цены????...вот поэтому будут стоять полупустые отели", - написал комментатор.

Но есть и те украинцы, которые считают, что в этом отеле плохие номера за такие цены.

"Номер ужасный, мне не понравился, у людей, которые держат мини коттеджи намного круче номера ярче и современные и цена намного дешевле", - пишет женщина.

Отдых в Затоке

Как мы ранее писали, украинец Юрий Шеремет расскрыл детали о том, как отдыхает в Турции во время карантинных ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Затока
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь