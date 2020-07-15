У мережі показали український курорт в сезон: 2 тисячі доларів за тиждень

Ціни на відпочинок в Затоці кусаються (колаж РБК-Україна)

У мережі показали елітний готель у Затоці

У мережі розповіли, скільки зараз коштує елітний відпочинок на курорті Чорного моря, в Затоці. У дорогому готелі є все для шикарного відпочинку, але ціна дорівнює відпочинку в п'ятизірковому готелі Туреччини.

На території бази басейн, шезлонги і парасольки і дитячий майданчик з піском. Готель має в розпорядженні свій ресторан, але ціни в ньому, як в Одесі. Також для гостей готелю працює власний пляж з сервісом. Відео опублікував на YouTube блогер "Кримський одесит".

Якщо уважно подивитися відеоролик, то можна побачити, що на пляжі та в самому готелі людей не так вже й багато. Очевидно, що не у всіх є гроші платити дві тисячі доларів за тиждень.

Один з підписників каналу, підрахував, у скільки обійдеться такий готель на сім'ю, якщо не враховувати дорогу.

"Готель звичайно маленький, але номери симпатичні. Території немає взагалі...все тісно...басейн маленький...на 4 чол 107 дол....плюс харчування...плюс коктейлі і ще щось...плюс паркінг...виходить на чотирьох 220-240 дол...беремо 8 днів 1760-1920 дол...і це ми не летимо на літаку....блін...ну звідки такі ціни????...ось тому будуть стояти напівпорожні готелі", - написав коментатор.

Але є і ті українці, які вважають, що в цьому готелі погані номери за такі ціни.

"Номер жахливий, мені не сподобався, у людей, які тримають міні котеджі набагато крутіше номери яскравіше і сучасні і ціна набагато дешевше", - пише жінка.

Відпочинок в Затоці

Як ми раніше писали, українець Юрій Шеремет розкрили деталі про те, як відпочиває у Туреччині під час карантинних обмежень.