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В сети показали, как будет выглядеть после реконструкции дворец спорта в Днепре

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Днепр, Понедельник 12 июля 2021 15:18
В сети показали, как будет выглядеть после реконструкции дворец спорта в Днепре Фото: дворец спорта "Метеор" в Днепре (facebook.com)
Автор: Styler

Стало известно, как будет выглядеть после реконструкции Дворец спорта "Метеор" в Днепре. Реконструкция "Метеора" пройдет в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на изображения будущего вида Дворца внутри и снаружи, которые опубликовал на своей странице в Facebook Юрий Голик.

"Огромное количество спортивно-развлекательных комплексов по всей стране, каждый из которых находится в разной степени убитости. Где-то такие комплексы не работают вообще. Где-то работают, но, попадая внутрь них, ощущаешь себя в середине 80-х", - написал Голик в комментарии.

В сети показали, как будет выглядеть после реконструкции дворец спорта в Днепре

На днях на Prozorro появилась информация о тендере на проведение проектно-исследовательских работ по реконструкции "Метеора". Заявки будут приниматься до 30 июля.

В сети показали, как будет выглядеть после реконструкции дворец спорта в Днепре

После реконструкции основная арена спорткомплекса сможет принимать до 10 тысяч зрителей и выступать площадкой для соревнований по разноплановым видам спорта, концертов и праздничных мероприятий.

Предстоят переоборудование помещений, замена инженерных сетей, окон и крыши, утепление фасада, установка пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, заморозки льда и современных медиасистем, благоустройство территории и превращение ее на безбарьерную.

Здание "Метеора" не использовалось с 2014 года. Шесть месяцев назад оно стало собственностью облсовета. После этого на территории появились охрана и видеонаблюдение.

"Всем скептикам напоминаю, что на месте современного спортивного кластера "Олимпийские Резервы" в Днепре еще несколько лет назад было болото", - напомнил Голик.

Как сообщил недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в рамках новой общенациональной программы "Здоровая Украина" уже запланированы локации для 873 спортивных площадок в городах и селах, которые появятся там в ближайшее время. Далее их количество планируют увеличивать.

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