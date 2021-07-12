У мережі показали, як буде виглядати після реконструкції палац спорту у Дніпрі

Стало відомо, як буде виглядати після реконструкції Палац спорту "Метеор" у Дніпрі. Реконструкція "Метеора" пройде в рамках програми президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зображення майбутнього вигляду Палацу всередині та зовні, що оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Юрій Голик.

"Величезна кількість спортивно-розважальних комплексів по усій країні, кожний з яких перебуває у різному ступені вбитості. Десь такі комплекси не працюють взагалі. Десь працюють, але, потрапляючи всередину них, відчуваєш себе у середині 80-х", - написав Голик в коментарі.

Днями на Prozorro з’явилася інформація про тендер на проведення проєктно-вишукувальних робіт щодо реконструкції "Метеору". Заявки будуть прийматись до 30 липня.

Після реконструкції основна арена спорткомплексу зможе приймати до 10 тисяч глядачів і стане майданчиком для змагань з різнопланових видів спорту, концертів та святкових заходів.

Попереду переобладнання приміщень, заміна інженерних мереж, вікон та даху, утеплення фасаду, встановлення пожежної сигналізації, систем відеонагляду, заморожування льоду та сучасних медіасистем, благоустрій території та перетворення її на безбар’єрну.

Будівля "Метеору" не використовувалася з 2014 року. Шість місяців тому вона стала власністю облради. Після цього на території з’явилися охорона та відеонагляд.

"Усім скептикам нагадую, що на місці сучасного спортивного кластеру "Олімпійські резерви" у Дніпрі ще кілька років тому було болото", - нагадав Голик.