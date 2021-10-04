В сети показали, как "Большая стройка" может изменить больницу в Кривом Роге

По его словам, один из вариантов реконструкции больницы “тысячки” был разработан известным архитектором Алексеем Валентировым. Ранее он спроектировал уникальный детский садик в Обухове, который был отмечен наиболее авторитетным мировым изданием об архитектуре ArchDaily.

"Просто представьте - построенный государством детский садик попал на страницы всемирно известного сайта по архитектуре", - написал Голик.

Он добавил, что проектирование реконструкции больницы в Кривом Роге в самом разгаре.

"Какой ей быть, будет понятно в ближайшее время. Второе фото - эта больница сейчас", - добавил Голик.