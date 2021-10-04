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В сети показали, как "Большая стройка" может изменить больницу в Кривом Роге

Автор: Наталия Гурковская

В сети показали один из проектов реконструкции Криворожской городской больницы №2, которая попала в список объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Юрия Голика.

По его словам, один из вариантов реконструкции больницы “тысячки” был разработан известным архитектором Алексеем Валентировым. Ранее он спроектировал уникальный детский садик в Обухове, который был отмечен наиболее авторитетным мировым изданием об архитектуре ArchDaily.

"Просто представьте - построенный государством детский садик попал на страницы всемирно известного сайта по архитектуре", - написал Голик.

Он добавил, что проектирование реконструкции больницы в Кривом Роге в самом разгаре.

"Какой ей быть, будет понятно в ближайшее время. Второе фото - эта больница сейчас", - добавил Голик.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

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Большая стройка