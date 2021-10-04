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У мережі показали, як "Велике будівництво" може змінити лікарню в Кривому Розі

Автор: Наталія Гурковська

У мережі показали один з проєктів реконструкції Криворізької міської лікарні №2, яка потрапила у список об'єктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Юрія Голика.

За його словами, один з варіантів реконструкції лікарні "тисячки" був розроблений відомим архітектором Олексієм Валентіровим. Раніше він спроєктував унікальний дитячий садок в Обухівці, який був відзначений найбільш авторитетним світовим виданням про архітектуру ArchDaily.

"Просто уявіть - побудований державою дитячий садок потрапив на сторінки всесвітньо відомого сайту по архітектурі", - написав Голик.

Він додав, що проєктування реконструкції лікарні в Кривому Розі в самому розпалі.

"Якої їй бути, буде зрозуміло найближчим часом. Друге фото - ця лікарня зараз", - додав Голик.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великого будівництва" у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.

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Велике будівництво