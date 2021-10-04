У мережі показали, як "Велике будівництво" може змінити лікарню в Кривому Розі

За його словами, один з варіантів реконструкції лікарні "тисячки" був розроблений відомим архітектором Олексієм Валентіровим. Раніше він спроєктував унікальний дитячий садок в Обухівці, який був відзначений найбільш авторитетним світовим виданням про архітектуру ArchDaily.

"Просто уявіть - побудований державою дитячий садок потрапив на сторінки всесвітньо відомого сайту по архітектурі", - написав Голик.

Він додав, що проєктування реконструкції лікарні в Кривому Розі в самому розпалі.

"Якої їй бути, буде зрозуміло найближчим часом. Друге фото - ця лікарня зараз", - додав Голик.