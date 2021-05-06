В сети показали, как "Большая стройка" объезда Днепра выглядит с высоты птичьего полета

Дорогу строят почти круглосуточно и без выходных. Сейчас на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Аэропортовской дорожники создают транспортную развязку.

Под опору путепровода устанавливаются буронабивные сваи - готовы уже 44. Монтаж каждой из свай занимает приблизительно двое суток.

На других отрезках будущей дороги проходит перенос коммуникаций и подготовка коллекторов для отвода воды.

На недавно возведенном путепроводе над трассой М-04 обустроено барьерное ограждение и водоотведение, осуществлена покраска.

