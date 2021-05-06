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В сети показали, как "Большая стройка" объезда Днепра выглядит с высоты птичьего полета

Автор: Styler

В Днепре продолжаются масштабные работы по строительству Южной объездной дороги города в рамках программы президента "Большая стройка". Благодаря этому город будет разгружен от фур и транзитного транспорта.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав новые фото.

Дорогу строят почти круглосуточно и без выходных. Сейчас на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Аэропортовской дорожники создают транспортную развязку.

Под опору путепровода устанавливаются буронабивные сваи - готовы уже 44. Монтаж каждой из свай занимает приблизительно двое суток.

На других отрезках будущей дороги проходит перенос коммуникаций и подготовка коллекторов для отвода воды.

На недавно возведенном путепроводе над трассой М-04 обустроено барьерное ограждение и водоотведение, осуществлена покраска.

Напомним, ранее работы по созданию объездной дороги Днепра должно было начаться 10 лет назад, однако работы на объекте фактически не начались.

Активное строительство дороги стартовало с началом программы президента "Большая стройка" в 2020 году.

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