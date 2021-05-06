У мережі показали, як "Велике будівництво" об'їзду Дніпра виглядає з висоти пташиного польоту

Дорогу будують майже цілодобово і без вихідних. Зараз на перехресті Запорізького шосе і вулиці Аеропортівської дорожники створюють транспортну розв'язку.

Під опору шляхопроводу встановлюються буронабивні палі - готові вже 44. Монтаж кожної з паль займає приблизно дві доби.

На інших відрізках майбутньої дороги проходить перенос комунікацій і підготовка колекторів для відведення води.

На недавно зведеному шляхопроводі над трасою М-04 облаштовано бар'єрну огорожу і водовідведення, здійснено фарбування.

