В сети показали, как "Большая стройка" объезда Днепра выглядит с высоты птичьего полета
В Днепре продолжаются масштабные работы по строительству Южной объездной дороги города в рамках программы президента "Большая стройка". Благодаря этому город будет разгружен от фур и транзитного транспорта.
Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook, опубликовав новые фото.
Дорогу строят почти круглосуточно и без выходных. Сейчас на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Аэропортовской дорожники создают транспортную развязку.
Под опору путепровода устанавливаются буронабивные сваи - готовы уже 44. Монтаж каждой из свай занимает приблизительно двое суток.
На других отрезках будущей дороги проходит перенос коммуникаций и подготовка коллекторов для отвода воды.
Днепропетровская область. Строительство объездной дороги г. Днепр. #Велике_строительство #Не_Ной_А_СтройPosted by Юрий Голик on Wednesday, May 5, 2021
На недавно возведенном путепроводе над трассой М-04 обустроено барьерное ограждение и водоотведение, осуществлена покраска.
Напомним, ранее работы по созданию объездной дороги Днепра должно было начаться 10 лет назад, однако работы на объекте фактически не начались.
Активное строительство дороги стартовало с началом программы президента "Большая стройка" в 2020 году.