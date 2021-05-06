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У мережі показали, як "Велике будівництво" об'їзду Дніпра виглядає з висоти пташиного польоту

Новость на русском → Дніпро, Четвер 06 травня 2021 14:47
У мережі показали, як "Велике будівництво" об'їзду Дніпра виглядає з висоти пташиного польоту Фото: у Дніпрі тривають масштабні роботи з будівництва Південної об'їзної дороги (facebook.com)
Автор: Styler

У Дніпрі тривають масштабні роботи з будівництва Південної об'їзної дороги міста в рамках програми президента "Велике будівництво". Завдяцки цьоум місто буде розвантажене від фур і транзитного транспорту.

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook, опублікувавши нові фото.

Дорогу будують майже цілодобово і без вихідних. Зараз на перехресті Запорізького шосе і вулиці Аеропортівської дорожники створюють транспортну розв'язку.

Під опору шляхопроводу встановлюються буронабивні палі - готові вже 44. Монтаж кожної з паль займає приблизно дві доби.

На інших відрізках майбутньої дороги проходить перенос комунікацій і підготовка колекторів для відведення води.

Днепропетровская область. Строительство объездной дороги г. Днепр. #Велике_Будівництво #Не_Ной_А_Строй

Posted by Юрий Голик on Wednesday, May 5, 2021

На недавно зведеному шляхопроводі над трасою М-04 облаштовано бар'єрну огорожу і водовідведення, здійснено фарбування.

Нагадаємо, раніше роботи по створенню об'їзної дороги Дніпра мало розпочатися 10 років тому, проте роботи на об'єкті фактично не почалися.

Активне будівництво дороги стартувало з початком програми президента "Велике будівництво" у 2020 році.

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