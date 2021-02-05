В сети активно обсуждают новое русскоязычное видео Зеленского

Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на русском языке, в котором высказался о ситуации с прекращением вещания трех телеканалов, о кремлевской пропаганде и дезинформации общества усилиями некоторых СМИ в Украине. Также президент развенчал мифы о якобы притеснениях русского языка

Ролик был опубликован 5 февраля на Facebook-странице главы государства, и вызвал горячие обсуждения пользователей сети и массу комментариев.

В описании к своему видео Зеленский сразу отметил, что очень хочет быть четко услышанным именно той частью людей, которая "учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда".

Также президент заранее извинился перед гражданами, которых его новый русскоязычный влог может возмутить.

Видео: Владимир Зеленский записал обращение к украинцам на русском языке

После публикации ролика украинцы в комментариях к посту активно делятся мнениями о таком видеообращении, дискутируют о "языковом вопросе" и его умышленном раздувании некоторыми политическими силами и пропагандистами с целью дестабилизацию ситуации в Украине.

Традиционно, реакция у пользователей сети - неоднозначная, и хотя многим такой "ход" Зеленского пришелся по душе, нашлись и критические комменты.

Как ни странно, но это второй пост президента, который мне понравился за два года. Он стал на защиту украинского языка - это хорошо.

То, что они не имеют мозгов выучить язык страны, на территории которой живут, содержатся - это их проблема. Более того, если даже поехать в постсовковые страны - там уже давно забыли или сделали вид, что забыли русский язык, более того, они стесняются даже признаваться в том, что его когда-то знали. Пусть посещают курсы украинского языка, если хотят работать здесь.

Толково разложил все по полочкам

Какая разница на каком языке говорит человек, главное оставаться человеком

Почему не на крымскотатарском или на других языках мира?

Лучше уже на белорусском!

Позволь нам самим решать, что читать и смотреть! Дозвольте нам самостійно вирішувати, що читати і переглядати!

Впервые согласен с вами господин президент!

Яка різниця на якій мові я розмовляю, головне, що у мене в серці і в моїх мізках! Я родилась и выросла на юге Украины! Можно говорить на украинском и продавать свою страну! Не тільки мова єднає людей і не в мові справа!

Красавчик! "Отцу и матери нации" неплохо утер нос!

Все по сути, но по-русски это то мач...

Напомним, что недавно Владимир Зеленский обратился к Маску после его восхищения великим украинцем.

Ранее сообщалось, что результаты опроса после введения в действие нормы закона о языке в Украине показали, что две трети граждан поддерживают обслуживание на украинском языке.