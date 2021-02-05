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В сети активно обсуждают новое русскоязычное видео Зеленского

Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам на русском языке, в котором высказался о ситуации с прекращением вещания трех телеканалов, о кремлевской пропаганде и дезинформации общества усилиями некоторых СМИ в Украине. Также президент развенчал мифы о якобы притеснениях русского языка

Ролик был опубликован 5 февраля на Facebook-странице главы государства, и вызвал горячие обсуждения пользователей сети и массу комментариев.

В описании к своему видео Зеленский сразу отметил, что очень хочет быть четко услышанным именно той частью людей, которая "учитывая различные обстоятельства, относится к украинскому языку настороженно и наивно верит в то, что если "по телику и на русском", то это непременно правда".

Также президент заранее извинился перед гражданами, которых его новый русскоязычный влог может возмутить.

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Видео: Владимир Зеленский записал обращение к украинцам на русском языке

После публикации ролика украинцы в комментариях к посту активно делятся мнениями о таком видеообращении, дискутируют о "языковом вопросе" и его умышленном раздувании некоторыми политическими силами и пропагандистами с целью дестабилизацию ситуации в Украине.

Традиционно, реакция у пользователей сети - неоднозначная, и хотя многим такой "ход" Зеленского пришелся по душе, нашлись и критические комменты.

  • Как ни странно, но это второй пост президента, который мне понравился за два года. Он стал на защиту украинского языка - это хорошо.
  • То, что они не имеют мозгов выучить язык страны, на территории которой живут, содержатся - это их проблема. Более того, если даже поехать в постсовковые страны - там уже давно забыли или сделали вид, что забыли русский язык, более того, они стесняются даже признаваться в том, что его когда-то знали. Пусть посещают курсы украинского языка, если хотят работать здесь.
  • Толково разложил все по полочкам
  • Какая разница на каком языке говорит человек, главное оставаться человеком
  • Почему не на крымскотатарском или на других языках мира?
  • Лучше уже на белорусском!
  • Позволь нам самим решать, что читать и смотреть! Дозвольте нам самостійно вирішувати, що читати і переглядати!
  • Впервые согласен с вами господин президент!
  • Яка різниця на якій мові я розмовляю, головне, що у мене в серці і в моїх мізках! Я родилась и выросла на юге Украины! Можно говорить на украинском и продавать свою страну! Не тільки мова єднає людей і не в мові справа!
  • Красавчик! "Отцу и матери нации" неплохо утер нос!
  • Все по сути, но по-русски это то мач...

Напомним, что недавно Владимир Зеленский обратился к Маску после его восхищения великим украинцем.

Ранее сообщалось, что результаты опроса после введения в действие нормы закона о языке в Украине показали, что две трети граждан поддерживают обслуживание на украинском языке.

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