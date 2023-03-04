Сестри з Маріуполя розповіли свою історія музею "Голоси мирних"

Мама, сестри та брат Валентини жили у Маріуполі. Щодо неї мати була позбавлена батьківських прав: дівчина мешкала у прийомній родині, вийшла заміж та оселилася у Дніпрі. Після початку повномасштабної війни вона шукала спосіб зв’язатися з родичами.

"За чотири місяці я дізналася, що мама з братом загинули, дівчатка самі в Маріуполі з подругою мами. Брат так і залишився лежати під плитою, а маму розкопали та поховали на подвір’ї діти та подруга", - згадує Валентина.

Наймолодша сестра розповіла, що під час жахливих подій займала себе шиттям.

"Коли почалася війна, я страждала, мені було дуже нудно. Почала шити ляльок", - ділиться Анастасія. Середня ж згадує, як загинули мама й брат.

"Ми пішли за водою і потрапили під обстріл. Я була з братом та мамою. Їх накрило, а в мене лише великий камінь влучив", - розповідає дівчина.

Дівчат відвезли до Новоазовська, а потім до Донецька. Отримавши документи на опіку, через кілька країн Валентина приїхала за сестрами на непідконтрольну Україні територію. Тепер вони живуть у Дніпрі. Валентина прагне зробити все для того, щоб дівчата могли реалізувати себе та стати щасливими.

Історія сестер увійшла до архіву музею "Голоси мирних" - масштабного архіву історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 60 000 історій.