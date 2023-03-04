Сестры из Мариуполя рассказали свою историю музею "Голоса мирных"

13-летняя София и 8-летняя Анастасия - сестры из Мариуполя. Их мать и брат погибли от авиабомбы. Чтобы вывезти девушек, старшей сестре Валентине пришлось проехать через несколько стран... Она, еще студентка, взяла девушек под опеку.
Свою историю сестры доверили музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.
Мама, сестры и брат Валентины жили в Мариуполе. Относительно ее мать была лишена родительских прав: девушка жила в приемной семье, вышла замуж и поселилась в Днепре. После начала полномасштабной войны она искала способ связаться с родственниками.
"За четыре месяца я узнала, что мама с братом погибли, девочки сами в Мариуполе с подругой мамы. Брат так и остался лежать под плитой, а маму раскопали и похоронили во дворе дети и подруга", - вспоминает Валентина.
Младшая сестра рассказала, что во время ужасных событий занимала себя шитьем.
"Когда началась война, я страдала, мне было очень скучно. Начала шить кукол", – делится Анастасия. Среднее же вспоминает, как погибли мама и брат.
"Мы пошли за водой и попали под обстрел. Я была с братом и мамой. Их накрыло, а у меня только большой камень попал", - рассказывает девушка.
Девушек отвезли в Новоазовск, а затем в Донецк. Получив документы на попечительство, через несколько стран Валентина приехала за сестрами на неподконтрольную Украине территорию. Теперь они живут в Днепре. Валентина стремится сделать все для того, чтобы девушки могли реализовать себя и стать счастливыми.
История сестер вошла в архив музея "Голоса мирных" - масштабного архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.