За такой сервиз в Украине дают 20 тысяч: загляните в сервант, возможно, вы - богач

В Украине можно с успехом продать антикварную посуду, выручив за нее немалые деньги. Интересно, что подобные сервизы производились в том числе на территории нашей страны и могут пылиться в бабушкином серванте, дожидаясь своего "звездного часа".
Одно из таких объявлений появилось на платформе продаж для частных лиц OLX.
"Продам набор антикварной посуды фабрики М. С.Кузнецова. Вся посуда в отличном состоянии. Посуда хранилась долгое время в семье. Возможна продажа поштучно", - говорится в объявлении.
За весь сервиз продавец просит 20 тысяч гривен. Сколько единиц в нем представлено - не говорится, но на некоторых есть сколы и другие дефекты.
Смотрите ниже, как выглядит легендарная посуда Кузнецова. Ее можно распознать по печатям на донышке.
Матвей Сидорович Кузнецов, в конце XIX - начале XX века был фарфорофаянсовым королем тогдашней империи.
Один из его заводов был основан в Харькове в 1887 году на территории села Буда - Будянский фаянсовый завод, где кроме фаянса производился и качественный фарфор.
Продукция "фарфоровой империи Кузнецовых" отличалась высоким качеством и в свое время была отмечена Большими золотыми медалями на выставках в Париже, Реймсе и других городах.
Напомним, что 2 ноября легендарная фабрика, основанная в 1887 году предпринимателем Матвеем Кузнецовым, была снесена мощным взрывом.
Ранее мы писали также, что в Украине за 2 гривны можно выручить 10 тысяч гривен.