Серце не витримало: у Рівному під час ракетної атаки померла молода жінка

Під час масштабного ракетного удару по всій Україні 15 листопада у Рівному сталася страшна трагедія. Молода жінка померла через серцевий напад і її близькі припускають, що причиною інфаркту став страх.

15 листопада жителі Рівного почули гучний звук вибуху близько 16 години. Це сталося під час повітряної тривоги, коли РФ масово випустила ракети територією всієї України.

О 16:10 на екстрену лінію "103" надійшов виклик із мікрорайону Північний - молодій жінці, продавцю одного з магазинів стало погано, і вона знепритомніла. Поки їхала бригада швидкої допомоги, на екстрену лінію знову зателефонували та повідомили, що постраждала почала синіти на очах.

Медики максимально швидко приїхали за вказаною адресою та розпочали серцево-легеневу реанімацію. Слідом за ними приїхала кардіо-реанімаційна бригада. Майже 30 хвилин лікарі виборювали життя жінки, але, на жаль, врятувати її не змогли.

Як повідомив виданню заступник головного лікаря Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич, лікарі діагностували зупинку кровообігу.

40-річна Юлія померла, у неї залишилася маленька дочка. Як зазначають друзі Юлії у соціальних мережах, вона дуже боялася обстрілів і причиною серцевого нападу міг стати саме "страх бомби".

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