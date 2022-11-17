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Серце не витримало: у Рівному під час ракетної атаки померла молода жінка

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Рівне, Четвер 17 листопада 2022 19:44
Серце не витримало: у Рівному під час ракетної атаки померла молода жінка У Рівному молода жінка померла під час ракетної атаки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Під час масштабного ракетного удару по всій Україні 15 листопада у Рівному сталася страшна трагедія. Молода жінка померла через серцевий напад і її близькі припускають, що причиною інфаркту став страх.

Деталі трагедії повідомили у виданні РадіоТрек.

15 листопада жителі Рівного почули гучний звук вибуху близько 16 години. Це сталося під час повітряної тривоги, коли РФ масово випустила ракети територією всієї України.

О 16:10 на екстрену лінію "103" надійшов виклик із мікрорайону Північний - молодій жінці, продавцю одного з магазинів стало погано, і вона знепритомніла. Поки їхала бригада швидкої допомоги, на екстрену лінію знову зателефонували та повідомили, що постраждала почала синіти на очах.

Медики максимально швидко приїхали за вказаною адресою та розпочали серцево-легеневу реанімацію. Слідом за ними приїхала кардіо-реанімаційна бригада. Майже 30 хвилин лікарі виборювали життя жінки, але, на жаль, врятувати її не змогли.

Як повідомив виданню заступник головного лікаря Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич, лікарі діагностували зупинку кровообігу.

40-річна Юлія померла, у неї залишилася маленька дочка. Як зазначають друзі Юлії у соціальних мережах, вона дуже боялася обстрілів і причиною серцевого нападу міг стати саме "страх бомби".

Серце не витримало: у Рівному під час ракетної атаки померла молода жінкаСкріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у боях за Україну загинув 25-річний герой із Тайваню.

А також розповідали про те, які бувають ознаки серцевого нападу у жінок та як надати першу допомогу.

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