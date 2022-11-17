Сердце не выдержало: в Ровно во время ракетной атаки умерла молодая женщина

Во время масштабного ракетного удара по всей Украине 15 ноября, в Ровно произошла страшная трагедия. Молодая женщина скончалась из-за сердечного приступа и ее близкие предполагают, что причиной инфаркта стал страх.

15 ноября жители Ровно услышали громкий звук взрыва около 16 часов. Это произошло во время воздушной тревоги, когда РФ массово выпустила ракеты по территории всей Украины.

В 16:10 на экстренную линию "103" поступил вызов с микрорайона Северный - молодой женщине, продавцу одного из магазинов стало плохо, и она потеряла сознание. Пока ехала бригада скорой помощи, на экстренную линию снова позвонили и сообщили, что пострадавшая начала синеть на глазах.

Медики максимально быстро приехали по указанному адресу и начали сердечно-легочную реанимацию. Следом за ними приехала кардио-реанимационная бригада. Почти 30 минут врачи боролись за жизнь женщины, но, к сожалению, спасти ее не смогли.

Как сообщил изданию заместитель главного врача Ровенской областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич, врачи диагностировали остановку кровообращения.

40-летняя Юлия скончалась, у нее осталась маленькая дочь. Как отмечают друзья Юлии в социальных сетях, она очень боялась обстрелов и причиной сердечного приступа мог стать именно "страх бомбы".

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