"Серце розривається": головний рабин України вразив фотографіями своїх онуків

Головний рабин України Моше Асман розповів, як його онуки змушені переживати війну. І їм прийшлося зіткнутися з обстрілами двічі - спочатку в Україні, а потім - в Ізраїлі.

Про що розповів головний рабин України, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку Моше Асмана у Facebook.

Він розмістив у соцмережах дві фотографії зі своїми онуками та розповів, де та коли діти змушені ховатися від ракет.

"На першому фото мої онуки, які ховаються від російських терористів у Київській області, в перші дні страшного вторгнення в Україну. Пізніше разом з тисячами людей ми евакуювали їх до Ізраїлю та Європи. На другому фото - ті самі люди, але ховаються від ракет терористів ХАМАСу…" - пояснив головний рабин України.

Онуки головного рабина України ховаються від обстрілів (фото: facebook.com/chiefrabbiua)

Він підкреслив, що зараз у різних куточках світу йде спільна боротьба і люди відчувають спільний біль.

"Два різні куточки світу, але такий спільний біль і боротьба… Серце розривається, бачачи ці обличчя, але я вірю, що світло істини й віра допоможуть нам пройти через ці випробування. Молю Всевишнього, щоб він обрушив свій гнів та лють на всіх, хто причетний до терору мирного населення!" - додав Моше Асман.

Моше Асман обраний головним рабином України у 2005 році. Відомо, що у головного рабина України 12 дітей та 20 онуків. Від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає військовим, волонтерам та мешканцям постраждалих регіонів.