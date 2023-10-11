"Сердце разрывается": главный раввин Украины поразил фотографиями своих внуков

Главный раввин Украины Моше Асман рассказал, как его внуки вынуждены переживать войну. И им пришлось столкнуться с обстрелами дважды - сначала в Украине, а затем - в Израиле.

О чем рассказал главный раввин Украины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Моше Асмана в Facebook.

Он разместил в соцсетях две фотографии со своими внуками и рассказал, где и когда дети вынуждены прятаться от ракет.

"На первом фото мои внуки, которые прячутся от российских террористов в Киевской области, в первые дни страшного вторжения в Украину. Позже вместе с тысячами людей мы эвакуировали их в Израиль и Европу. На втором фото - те же люди, но прячутся от ракет террористов ХАМАС…" - объяснил главный раввин Украины.

Внуки главного раввина Украины прячутся от обстрелов (фото: facebook.com/chiefrabbiua)

Он подчеркнул, что сейчас в разных уголках мира идет общая борьба и люди испытывают общую боль.

"Два разных уголка мира, но такая общая боль и борьба… Сердце разрывается, видя эти лица, но я верю, что свет истины и вера помогут нам пройти через эти испытания. Молю Всевышнего, чтобы он обрушил свой гнев и ярость на всех, кто причастен к террору мирного населения!" – добавил Моше Асман.

Моше Асман избран главным раввином Украины в 2005 году. Известно, что у главного раввина Украины 12 детей и 20 внуков. С начала полномасштабного вторжения активно помогает военным, волонтерам и жителям пострадавших регионов.