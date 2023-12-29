"Серце не боліло": Тополя відверто розповів про розлуку з дружиною

Тарас Тополя про розлуку з родиною

Дружина артиста, співачка Alyosha, неодноразово говорила про те, що розлуку з коханим переживала важко.

Сам виконавець каже, що сприймав біль своєї обраниці і намагався постійно підтримувати її.

Тарас Тополя з Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Я намагався підтримувати її і коли ми були на фронті, і коли вийшли з нього. А вийшли з фронту ми заради того, щоб концертами привертати до війни увагу за кордоном і збирати кошти для ЗСУ. Але можливості бути тоді, коли я хочу з Оленою і дітьми, у мене не було", - поділився Тополя.

Однак декілька разів йому вдавалося прилетіти до Олени, це були короткі візити.

"Але основний тягар виховання дітей вона тягнула на собі. Звичайно моя мама і її чоловік допомагали як могли. Підтримували дітей у навчанні, у вихованні, забезпечували базовими речами та продуктами", - додав співак.

Тарас Тополя з Alyosha і дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

За його словами, виконавиці було важко більше психологічно, ніж фізично, адже родина музиканта забезпечила її та внуків усім необхідним.

"Психологічно це велике випробовування. Мені гріх жалітися. Я живий, сиджу тут, можу давати інтерв’ю, розмірковувати про щось. У багатьох немає такої можливості", - зазначив він.

"Так само якщо говорити про мою родину, то їм пощастило, бо велика її частина живе у США у безпечному місці, і коли Олена з дітьми була там, мені серце не боліло, що з ними може щось статись", - підсумував Тарас.

Нагадаємо, Олена Тополя повернулася разом із дітьми в Україну наприкінці серпня.

Співачка зізнавалася, що більше не могла перебувати за тисячі кілометрів від коханого.

Вона відчула, що час повертатися заради сім'ї.