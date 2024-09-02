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"Серце Азовсталі" Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків та свято для дітей героїв Маріуполя

Фото: "Серце Азовсталі" Ахметова подарувало понад 1000 рюкзаків для дітей героїв Маріуполя (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Напередодні Дня знань проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" підтримав понад 1000 дітей оборонців Маріуполя по всій Україні, забезпечивши їх необхідним шкільним приладдям, а також організував у Києві захід "Готуємось до школи", щоб надихнути дітей перед новим навчальним роком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

На заході зібралися близько 30 родин оборонців Маріуполя. Для дітей провели майстер-клас з гри на барабанах. А ще дітлахи могли зробити фото, примірявши на себе різні професії. 

До заходу доєднався зірковий гість - телеведучий Олександр Педан. Шоумен поспілкувався з родинами та зробив руханку разом з дітлахами.  

"Що може бути кращим для батьків, ніж увага до їхніх дітей. Наприклад, хлопці, які десь на передку і не мають змоги побачитися зі своїми дітками, то вони будуть щасливі, якщо вони будуть знати, що їхнім дітям, мамам приділяють увагу, в чомусь допомагають. Це дуже важливо", - зазначив Олександр Педан.  

Також діти захисників отримали подарунки від "Серця Азовсталі" - рюкзаки з усією необхідною для навчання канцелярією.

"Ми зібрали наші героїчні родини з дітками, аби привітати їх, сказати напутні слова на новий навчальний рік, а також подарувати їм рюкзаки, наповнені усім необхідним для навчального року. Знаємо по відгуках з минулого року, такі набори були дуже корисні для родини, адже вистачило майже на увесь навчальний рік, все приладдя якісне та гарне. І звичайно це персональна увага до дітей захисників та захисниць Маріуполя", - розповіла директорка "Серця Азовсталі" Ксенія Сухова.

Загалом вже понад 1000 дітей оборонців Маріуполя по всій країні отримали свої набори-рюкзаки від "Серця Азовсталі", що є частиною "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.

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Рінат АхметовМаріуполь