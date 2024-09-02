"Сердце Азовстали" Ахметова подарило более 1000 рюкзаков и праздник для детей героев Мариуполя

На мероприятии собралось около 30 семей защитников Мариуполя. Для детей провели мастер-класс по игре на барабанах. А еще дети могли сделать фото, примерив на себя разные профессии.

К мероприятию присоединился звездный гость – телеведущий Александр Педан. Шоумен пообщался с семьями и сделал движение вместе с детьми.

"Что может быть лучше для родителей, чем внимание к их детям. Например, ребята, которые где-то на передке и не могут увидеться со своими детьми, то они будут счастливы, если они будут знать, что их детям, мамам уделяют внимание, в почему-то помогают. Это очень важно", - отметил Александр Педан.

Также дети защитников получили подарки от "Сердца Азовстали" – рюкзаки со всей необходимой для обучения канцелярией.

"Мы собрали наши героические семьи с детьми, чтобы поздравить их, сказать напутствующие слова на новый учебный год, а также подарить им рюкзаки, наполненные всем необходимым для учебного года. Знаем по отзывам с прошлого года, такие наборы были очень полезны для семьи, ведь хватило почти на весь учебный год, все принадлежности качественные и хорошие. И конечно это персональное внимание к детям защитников и защитниц Мариуполя", - рассказала директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

В общей сложности уже более 1000 детей защитников Мариуполя по всей стране получили свои наборы-рюкзаки от "Сердца Азовстали", являющегося частью "Стального фронта" Рината Ахметова.