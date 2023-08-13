Серпневі Персеїди 2023: дивіться на найпотужніший зорепад просто зараз

Зорепад Персеїди - один із найпотужніших метеорних потоків, який можна спостерігати щороку в серпні.

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Коли і як спостерігати Персеїди

Це щорічний метеорний потік, який створює в атмосфері Землі яскраве "світлове шоу", коли метеорити згорають в атмосфері Землі. Щогодини можна спостерігати за понад сотнею "падаючих зірок".

Найбільше метеоритів, які згорають в атмосфері, можна побачити, в ніч на 13 серпня.

В ніч на 14 серпня метеорний потік так само буде активним, тож за умови безхмарної погоди його можна буде спостерігати неозброєним оком. Найкраще - подалі від великих міст.

Так виглядали Персеїди над Києвом в ніч на 13 серпня (фото: Труха Київ)

Зорепад у Львівській області (фото: Труха Україна)

Зорепад можна дивитися онлайн на ряді платформ.

Що таке Персеїди

Зорепад названий за сузір'ям Персея, де розташований його радіант. Цей потік можна спостерігати щороку приблизно з 23 липня до 22 серпня.

Період найбільшої активності - з 8 до 14 серпня, а пік припадає на 12-13 серпня.

Земля в цей час проходить через уламки комети Свіфта-Таттла, які створюють величезний шлейф. У довжину він сягає багатьох мільярдів кілометрів і складається з крихітного пилу. Комета наближається до Землі лише один раз на 133 роки, але через її хвіст Земля проходить щороку.

Саме цей "хвіст" і утворює так званий "зорепад Персеїди". Хвіст комети складається з крихітних частинок льоду, пилу та порід, що було викинуто до міжпланетного простору з ядра комети. Коли Земля на своєму шляху навколо Сонця, зустрічається з цими частинками, вони потрапляють до атмосфери і прокреслюють прямі суцільні, переривчасті лінії, а іноді спалахують.