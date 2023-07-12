UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Серпень принесе важливі події у житті цим знакам Зодіаку: зміни можуть бути суворими

У цих знаків Зодіаку в серпні життя кардинально зміниться (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на серпень 2023 року говорить про те, що на деяких представників зодіакального сузір'я чекають важливі зміни в житті. Нові події відбудуться як в особистому житті, так і в інших сферах.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких наприкінці літа можливі серйозні зміни у житті. Про це повідомляє Teenvogue.

Овен

Наприкінці літа вам опанує туга за минулим, і ви почнете активно шукати зустрічі з людьми, з якими вас пов'язували ніжні почуття. Перш ніж знову поринути у стосунки, поговоріть дуже серйозно та уважно з об'єктом своїх почуттів, переконайтеся, що їхні слова справді збігаються з намірами. Можливо, ваші стосунки мають неймовірний шанс знову почати все спочатку і виправити помилки минулого.

Якщо ваша розмова не дасть впевненості в майбутньому, то варто закінчити цю історію якнайшвидше. Тим більше, що зірки вам обіцяють у серпні ще одну неймовірну та романтичну зустріч.

Телець

Ви можете чинити опір власному зростанню та розширенню кругозору, але обставини будуть складатися так, що шансів уникнути важливих змін у житті вам не вдасться. Ці зміни підуть урозріз із вашими природними інстинктами. Тому вам залишиться тільки чинити опір природним страхам і навчитися просто плисти за течією.

До кінця літа ви зможете стати саме тією людиною, яка зможе досягти в житті дуже багато і здійснити свою мрію.

Терези

Нові люди у вашому житті зустрінуть вас із розкритими обіймами. Це не означає, що ви повинні кинутися у вир з головою і забути про тих, хто вас оточував останніми роками. Вам судилося поєднати минуле та сьогодення, створити нове коло спілкування - зі старих та нових друзів.

Можливо, спільна зустріч дозволить вам найшвидше познайомити та подружити між собою. І для вас ці події стануть дуже важливим поворотом у житті.

Водолій

Ви можете навіть не знати, як налагодити гармонію у своєму житті та зв'язати всі її сфери в один ланцюжок. Потрясіння та зрушення принесуть важливі зміни у ваше особисте життя. Це не означає, що партнерство добігло кінця, швидше ви опинитеся в безвиході.

Щоб вибратися із цієї ситуації, вам доведеться шукати золоту середину та йти на компроміси. Але це точно піде на користь вам, вашому партнеру та стосункам загалом – готуйтеся до переходу на новий рівень.

До речі, раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку розбагатіють до кінця 2023 року.

А також називали знаки Зодіаку, які знайдуть щастя до осені.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГороскопЗнаки Зодіакуастроогія