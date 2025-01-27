Серіали, сюжет яких починається з кінця. Розплутуйте ці історії крок за кроком

"Як уникнути покарання за вбивство"

Кожен сезон тут розпочинається із шокуючого злочину, і далі сюжет поступово розкриває події, які до нього призвели. Інтрига цього серіалу тримає до останньої хвилини, адже глядачеві хочеться дізнатися якомога більше деталей та зрозуміти, чому взагалі виникла та чи інша ситуація.

"Розповідь служниці"

У першому епізоді тут показується жорстокий світ тоталітарного режиму, а пізніше глядач дізнається, як головна героїня опинилася в цій ситуації і що вона буде робити з тими обставинами, які з'явилися у її житті.

"Білий лотос"

Кожен сезон тут показує загибель когось із гостей на розкішному курорті. Протягом усього серіалу розкриваються певні деталі, які допомагають зрозуміти, що саме сталося та хто цього разу опинився у ролі жертви.

"Фарго"

Цей антологічний серіал має багато сезонів, і він починається з наслідків злочинів, а далі глядач спостерігає за тим, як події виходять із-під контролю і як у всіх цих обставинах починають діяти головні герої.

"Пліткарка" (2021)

Перезапуск популярного серіалу починається з того, як викривають нову "Пліткарку". Пізніше розгортаються події, які розкривають певні інтриги, і в загальному показується, як усі ці історії змінюють життя головних героїв.

"Пуститися берега"

Цей серіал не повністю побудований за таким принципом, проте багато епізодів тут починаються ніби з майбутнього, і глядачі спостерігають, як події крок за кроком ведуть до цього моменту.

"Вершина озера"

Сюжет тут починається з того, що поліція займається розслідуванням зникнення вагітної дівчинки-підлітка. Поступово стає очевидним той факт, що в цьому місці є багато прихованих темних таємниць, які слід розкрити та покарати винних.