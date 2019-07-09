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В сериале "Очень странные дела 3" снялся украинец: родители в Киеве, племянники в Москве (фото)

STYLERФильмы и сериалы    09.07.2019 - 17:48
В сериале "Очень странные дела 3" снялся украинец: родители в Киеве, племянники в Москве (фото)
В сериале "Очень странные дела 3" снялся украинец Алек Утгофф (Фото: netflix.com)

Алек Утгофф в сериале "Очень странные дела 3" сыграл роль ученого

В сериале "Очень странные дела", который инода переводят как "Загадочные события" (Stranger Things) снялся украинец Алек Утгофф. 33-летний британский актер украинского происхождения Олег Владимирович Утгоф снялся в третьем сезоне нашумевшей работы киностудии Netflix в роли советского ученого Алексея Смирнова.

После выхода на экраны 4 июля продолжения популярного американского научно-фантастического сериала киевлянин получил огромную популярность.

Количество его подписчиков в Instagram выросло в разы, в сети мастерскую игру Алека оценили по достоинству и засыпали комплиментами. 

Сам актер искренне поблагодарил поклонников за теплые слова и поддержку. 

"Я действительно поражен, что вы наслаждались моей игрой и резонировали с настроением. Я пытался ответить как можно большему количеству людей... Поскольку это просто невозможно с моими обязанностями дома, я хотел бы поблагодарить вас за всю вашу добрую энергию во всех сообщения, которые я читаю, и, в свою очередь, я желаю вам всем счастья и успехов в вашей семье, профессиональной и личной жизни", - говорится в его публикации.

В сериале &quot;Очень странные дела 3&quot; снялся украинец: родители в Киеве, племянники в Москве (фото)

Алек Утгофф (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

Будущий актер родился в Киеве 1 марта 1986 года в семье музыкального дирижера Розы и кардиохирурга, заслуженного врача Украины Владимира. В 1997 году в возрасте 11 лет он переехал в столицу Британии, продолжил актерское мастерство и поступил в престижный Лондонский драматический центр, где он получил высшее образование в 2010 году после получения степеней бакалавра и магистра.

В сериале &quot;Очень странные дела 3&quot; снялся украинец: родители в Киеве, племянники в Москве (фото)

Алек Утгофф со своими родителями (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

Как говорится на сайте imdb, его брат финансовый консультант Алек и родители до сих про проживают в Киеве. 

Алек снялся в многочисленных фильмах и сериалах, включая "Турист" с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом, "Джек Райан: Теория хаоса" с Кевином Костнером, "Миссия невыполнима - Нация Изгоев" с Томом Крузом, "Разлом Сан-Андреас" с  Дуэйном "Скалой" Джонсоном и других.

В сериале &quot;Очень странные дела 3&quot; снялся украинец: родители в Киеве, племянники в Москве (фото)

Алек Утгофф (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

Отметим, что Алек Утгофф довольно активно ведет в сети свой блог и публикует фото и видео, в которых рассказывает о своих поездках и делится впечатлениями.

Так, в марте этого года он ездил в РФ и фотографировался на Красной площади в Москве.

"Отличный день прогулок по Оружейной палате и Красной площади перед возвращением на работу Прекрасный город Москва!" - подписал Алек кадры.

 

Алек Утгофф в Москве в РФ (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

У Алека Утгоффа в Москве проживают родственники.

"Посетили моих племянниц и племянников в Москве… Действительно горжусь тем, что они сосредоточены и учатся. Даже пытался научить меня, как собрать кубик Рубика", - признался актер.

В сериале &quot;Очень странные дела 3&quot; снялся украинец: родители в Киеве, племянники в Москве (фото)

Алек Утгофф с племянниками в Москве (Фото: instagram.com/alec_utgoff)

Сериал "Очень странные дела" после выхода на экраны получил 31 номинацию на премию "Эмми", четыре номинации на премию "Золотой глобус" и завоевал премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале в 2016 году.

В одной из главных ролей в сериале снялась известная голливудская актриса Вайнона Райдер. 

Как говорится в описании к 3-му сезону "Очень странные дела", в 80-х годах прошлого века советские ученые по приказу военных открывают портал в параллельное измерение, выпустив на свободу опасного монстра... Главные герои - американские подростки вместе с Джейн со способностями к телекинезу - противостоят новой угрозе.

 Stranger Things 3 - Official Final Trailer (Видео: YouTube / Netflix)

Как сообщалось ранее, создатели нашумевшего сериала "Чернобыль" сделали заявление о продолжении.

Также мы писали о том, что недавно режиссер Андрей Приймаченко обвинил создателей сериала "Чернобыль" в том, что они якобы использовали его собственный видеоролик в создании фильма и при этом не обращались к нему по поводу разрешения. 

Напомним, что приквел сериала "Игра престолов" уже начали снимать в Северной Ирландии. Предыстория культового шоу от HBO будет называться "Длинная ночь" (The Long Night), хотя также есть альтернативное название "Кровавая луна" (Bloodmoon). Одна из звездных актрис Наоми Уоттс заинтриговала фанов новыми подробностями.

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