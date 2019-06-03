В сериале "Чернобыль" обнаружили досадный киноляп (фото)

В сериале "Чернобыль" американского канала HBO внимательным зрителям удалось обнаружить досадный киноляп. Об этом в Facebook написал Sergey Doda.

Так, в одном из кадров 4 эпизода нашумевшего сериала обнаружили своеобразный "привет из будущего" - памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского.

"Интересный момент в 4 серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (обвел)", - пишет Sergey Doda.

В сериале Чернобыль нашли киноляп (фото: facebook.com/sergey.doda.3)

И если ранее художественные неточности в изображении советского быта 80-х годов американским авторам можно было простить, то это уже бесспорная ошибка.

В сериале Чернобыль нашли киноляп (тот самый памятник, фото: fshukach.com)

Отметим, что пользователи сети в комментариях довольно снисходительно отнеслись к такому промаху создателей сериала.

Мне кажется, они даже могли знать и специально оставили...

Ждем пятую. Интересно.

Неужели все тарелки подтерли.

Кино ошеломляющее, да.

В сериале Чернобыль нашли киноляп (скрин: facebook.com/sergey.doda.3)

К слову, в Чернобыле ученым удалось зафиксировать новые участки заражения, загрязнение которых оказалось сильнее, чем считалось ранее.

Также мы писали о том, что режиссер сериала "Чернобыль" сделал откровенное признание об Украине.

Напомним, что ученые проверили Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в "зоне отчуждения", чтобы провести учет животных и птиц.