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Сериал "Слуга народа" заблокировали в России: названа причина

STYLERФильмы и сериалы    24.05.2019 - 12:44
Сериал "Слуга народа" заблокировали в России: названа причина
Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" (скриншот)

Россияне не смогут увидеть "Слугу народа" бесплатно

Сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский, заблокировали для жителей России - проект больше недоступен бесплатно на YouTube.

Как сообщают росСМИ, это сделано по просьбе правообладателя - компании "Яндекс", которая приобрела эксклюзивные права на показ сериала в сети на территории РФ. Отмечается, что теперь "Слугу народа" можно будет смотреть исключительно по подписке на заблокированном в Украине сайте "Кинопоиск".

Сериал &quot;Слуга народа&quot; заблокировали в России: названа причина

Скриншот с сайта "Кинопоиск"

Напомним, что сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов и является одним из самых рейтинговых проектов на украинском ТВ (в нашей стране его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном канале "Квартала 95" в YouTube - 98 млн человек). В нем рассказывается о том, как школьный учитель Василий Голобородько совершенно случайно стал президентом Украины.

Добавим, что права на показ "Слуги народа" уже купили эстонский телеканал ETV+, казахский "31 канал", а также Netflix.

Тизер первого сезона сериала "Слуга народа" 

Ранее новоиспеченный лидер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что поменял бы в Украине первым делом, будь бы он на месте Владимира Зеленского. 

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в АП вручил букет цветов женщине-патрульной и в прыжке поцеловал Евгения Кошевого возле здания Рады.

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