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Серіал "Слуга народу" заблокували в Росії: названа причина

STYLERФільми і серіали    24.05.2019 - 12:44
Серіал "Слуга народу" заблокували в Росії: названа причина
Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу" (скріншот)

Росіяни не зможуть побачити "Слугу народу" безкоштовно

Серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв Володимир Зеленський, заблокували для жителів Росії - проект більше недоступний безкоштовно на YouTube.

Як повідомляють росЗМІ, це зроблено на прохання правовласника - компанії "Яндекс", яка придбала ексклюзивні права на показ серіалу в мережі на території РФ. Відзначається, що тепер "Слугу народу" можна буде дивитися виключно по підписці на заблокованому в Україні сайті "Кинопоиск".

Серіал &quot;Слуга народу&quot; заблокували в Росії: названа причина

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

Нагадаємо, що серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів і є одним з найбільш рейтингових проектів на українському ТБ (в нашій країні його подивилися понад 20 млн глядачів, а на офіційному каналі "Кварталу 95" в YouTube - 98 млн людей). У ньому розповідається про те, як шкільний учитель Василь Голобородько зовсім випадково став президентом України.

Додамо, що права на показ "Слуги народу" вже купили естонський телеканал ETV+, казахський "31 канал", а також Netflix.

Тизер першого сезону серіалу "Слуга народу"

Раніше новоспечений лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що змінив би в Україні першим ділом, будь він на місці Володимира Зеленського.

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський у день інавгурації по дорозі в АП вручив букет квітів жінці-патрульній і в стрибку поцілував Євгена Кошового біля будівлі Ради.

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