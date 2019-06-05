Сериал "Чернобыль": сценаристку высмеяли за опрометчивое заявление

1 июня Карла Мери, которая является британской актрисой и сценаристкой, сообщила, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль". Причиной негодования стало то, что в нем нет темнокожих актеров. Однако, как оказалось, ее комментарий был не к месту, передает TheBabel.

Свое гневное сообщение девушка опубликовала в соцсети twitter, но пользователи раскритиковали запись и посоветовали ей учить историю, утверждая, что темнокожий ликвидатор в Чернобыле смотрелся бы не к месту. В конечном итоге Карла Мери обозвала всех, кто с ней не согласен, расистами, удалила твит и закрыла свою ленту.

Как стало известно чуть позже, сценаристка оказалась не права, поскольку одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС был темнокожий парень по имени Игорь Хиряк. Судя по его профилю, он любит участвовать в исторических реконструкциях, а в 2014 году снялся в малобюджетном российском фильме "Заклятие Велеса".

Сейчас Игорь выступает со стендап-камеди командой Amsterdam, живет в частном доме, ведет хозяйство. 21 апреля он выложил снимок, где он позирует в своем дворе с украинским флагом.

Игорь Хиряк (фото: соцсети)

Напомним, что некоторые кадры из нашумевшего сериала "Чернобыль" были сняты на территории Украины.

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