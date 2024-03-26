Сергій Жадан вирішив приєднатися до ЗСУ: де він служитиме

Що відомо про мобілізацію Жадана

За словами Сергія, рішення він ухвалив під час поїздок до Серебрянських лісів, де передавав допомогу військовим, які тримають там оборону.

"Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів - є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни України, які намагаються цієї відповідальності уникнути у той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх дорівнює. Тому що наше військо є доволі точним зліпком, відображенням українського суспільства”, - наголосив письменник.

Зазначається, що разом із Жаданом мобілізуватися вирішив ще один музикант гурту. Хто саме - поки не повідомляється.

Анонс концерту в Києві

Зазначимо, що на сторінці у Facebook письменника з'явився анонс, де 25 травня Жадан пропонує зустрітися у Києві.

"Друзі, а я нагадую, що за два місяці, 25 травня, зустрічаємось із вами в Києві, в Палаці спорту. Для мене це дуже-дуже особливий вечір. По-перше, побачимо, скільки нас збереться. По-друге, подивимось, скільки ми зберемо. Вечір благодійний - усі кошти передаємо на потреби 13-Ї бригади НГУ "Хартія". До зустрічі! - написав він.

Шо відомо про "Хартію"

"Хартія" - 13-та бригада Національної гвардії України. Вона виникла як добровольчий підрозділ на початку повномасштабної війни. Бійці "Хартії" обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон із РФ під час контрнаступу у вересні 2022-го.

Невдовзі "Хартія" стала 13-ою бригадою НГУ у складі "Гвардії наступу". Нині хартійці професійно знищують ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку.