Сергей Жадан решил присоединиться к ВСУ: где он будет служить

Украинский писатель Сергей Жадан, который является фронтменом группы "Жадан и собаки", решил вступить в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".
Об єтом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет Вікна-новини.
По словам Сергея, решение он принял во время поездок в Серебрянские леса, где передавал помощь военным, которые держат там оборону.
"Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов - есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане Украины, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех равняет. Потому что наше войско является достаточно точным слепком, отражением украинского общества", - отметил писатель.
Отмечается, что вместе с Жаданом мобилизоваться решил еще один музыкант группы. Кто именно - пока не сообщается.
Отметим, что на странице в Facebook писателя появился анонс, где 25 мая Жадан предлагает встретиться в Киеве.
"Друзья, а я напоминаю, что через два месяца, 25 мая, встречаемся с вами в Киеве, во Дворце спорта. Для меня это очень особенный вечер. Во-первых, увидим, сколько нас соберется. Во-вторых, посмотрим, сколько мы соберем. Вечер благотворительный – все средства передаем на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия". До встречи!" - написал он.
"Хартия" - 13-я бригада Национальной гвардии Украины. Она возникла как добровольческое подразделение в начале полномасштабной войны. Бойцы "Хартии" защищали Харьковщину и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления в сентябре 2022-го.
Вскоре "Хартия" стала 13-й бригадой НГУ в составе "Гвардии наступления". Сейчас хартийцы профессионально уничтожают врага на Купянско-Лиманском направлении.
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