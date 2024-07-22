Сергій Кузін приїхав до України. Як живе та чим займається легенда українського шоу-бізнесу

Як живе Сергій Кузін

Зі слів музичного прдюсера "Фабрики зірок-4", він живе в Америці і працює там радіоведучим ранкового шоу.

"Я раджу, як мені здається, усілякі розумні речі власникам радіостанції. У Нью-Йорку, до речі, це найбільша російськомовна американська радіостанція", - сказав Сергій.

Він уточнив: хоч і ведучі шоу розмовляють російською мовою, їхня цільова аудиторія - українці та ті, хто мають проукраїнську позицію.

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin)

"Ми працюємо на Україну. У цьому сенсі все добре. Багато української музики в ефірі, що не може мене не тішити", - зазначив Кузін.

В Україну, каже продюсер, приїхав, щоб навідати стареньку матір.

До слова, поки Сергій тут, він намагається не пропускати жодної можливості, щоб відвідати різні заходи.

Зокрема, фестиваль ATLAS UNITED, куди радіоведучий прийшов, щоб послухати іноземну хедлайнерку, вокалістку нідерландського гурту Within Temptation Шерон ден Адель.

Виконавиця, говорить знаменитість, є його хорошою знайомою.

Сергій Кузін на фестивалі ATLAS (фото: Іванна Пашкевич, РБК-Україна)

Коротка біографія Сергія Кузіна

Сергій Кузін спочатку став відомим у Білорусі, а потім продовжив свою кар'єру в Україні, обійнявши посаду генерального директора радіостанції "ХІТ-FM".

Відчувши у собі потенціал продюсера, у 2010 році він почав працювати зі співачкою Ерікою, яка пізніше стала відома як MamaRika.

Кузін також був продюсером проєкту "Фабрика зірок-4", де підбирав талановитих молодих виконавців для своєї команди. Пізніше він зрозумів, що може успішно працювати телеведучим, що привернуло до нього ще більше уваги і підвищило його популярність в Україні.

Сергій Кузін (фото: facebook.com/sergey.kuzin)

Після початку повномасштабного вторгнення Сергій виїхав до США.

Із серпня 2022 року перестав бути співвласником деяких радіостанцій, але продовжив керувати радіостанцією "Байрактар".