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Сергей Кузин приехал в Украину. Как живет и чем занимается легенда украинского шоу-бизнеса

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin)
Автор: Иванна Пашкевич

После начала полномасштабного вторжения РФ продюсер и музыкант Сергей Кузин выехал в Америку. С тех пор о нем ничего не слышно. Выяснилось, что легенда украинского шоу-бизнеса почти месяц находится в Украине. А на днях он побывал на фестивале ATLAS UNITED.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) шоумен рассказал, как живет сейчас и чем занимается.

Как живет Сергей Кузин

По словам музыкального прдюсера "Фабрики звезд-4", он живет в Америке и работает там радиоведущим утреннего шоу.

"Я советую, как мне кажется, всякие умные вещи владельцам радиостанции. В Нью-Йорке, кстати, это самая большая русскоязычная американская радиостанция", - сказал Сергей.

Он уточнил: хоть и ведущие шоу разговаривают на русском языке, их целевая аудитория - украинцы и те, кто имеет проукраинскую позицию.

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin)

"Мы работаем на Украину. В этом смысле все хорошо. Много украинской музыки в эфире, что не может меня не радовать", - отметил Кузин.

В Украину, говорит продюсер, приехал, чтобы навестить старенькую мать.

К слову, пока Сергей здесь, он пытается не упускать никакой возможности, чтобы посетить различные мероприятия.

В частности, фестиваль ATLAS UNITED, куда пришел радиоведущий, чтобы послушать иностранную хедлайнерку, вокалистку нидерландской группы Within Temptation Шерон ден Адель.

Исполнительница, говорит знаменитость, является его хорошей знакомой.

Сергей Кузин на фестивале ATLAS (фото: Иванна Пашкевич, РБК-Украина)

Краткая биография Сергея Кузина

Сергей Кузин сначала стал известен в Беларуси, а затем продолжил свою карьеру в Украине, вступив в должность генерального директора радиостанции "ХИТ-FM".

Почувствовав в себе потенциал продюсера, в 2010 году он начал работать с певицей Эрикой, позже ставшей известной как MamaRika.

Кузин также был продюсером проекта "Фабрика звезд-4", где подбирал талантливых молодых исполнителей для своей команды. Позже он понял, что может успешно работать телеведущим, что привлекло к нему еще больше внимания и повысило его популярность в Украине.

Сергей Кузин (фото: facebook.com/sergey.kuzin)

После начала полномасштабного вторжения Сергей выехал в США.

С августа 2022 года перестал быть совладельцем некоторых радиостанций, но продолжил руководить радиостанцией "Байрактар".

Недавно мы писали, что журналистка разнесла звезду "Спіймати Кайдаша" за вечеринку с Алхим и русскими песнями.

Также украинский композитор рассказал, о чем его просил путинист Охлобыстин накануне вторжения РФ.

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