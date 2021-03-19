Сергей Жадан растрогал фото из Донецка: "это был прекрасный вечер"

"Донецк. 5 апреля 2011. Клуб "Чикаго". Презентация романа "Ворошиловград". Пришло около 400 человек. Обязательно повторим", - написал Жадан.

Жадан в Донецке (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

В комментариях украинцы благодарят Жадана, а очевидцы - жители Донецка, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения русских на Донбасс - вспоминают тот вечер с трепетом.

"Это был прекрасный вечер, спасибо всем, кто его сделал таким!" - написал украинский режиссер и сценарист Корней Грицюк.

"Когда-то в этом зале в 2008 году показывали спектакль нашего актерского курса "Дзенські притчи" на украинском. Зал тоже был заполнен на фул. Но пока что повторить что-то подобное кажется почти нереальным, хотя и общаюсь ежедневно со своими друзьями из Донецка. Если, Серж, тебе удастся повторить, сделаю все возможное, чтобы присутствовать там, и позову десятки своих друзей на это значительное событие. Бог в помощь", - обратился к Жадану актер Артем Мануйлов.

Добавим, что менее, чем за час пост Жадана набрал более 1500 лайков.