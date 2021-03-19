Главные фавориты Евровидения 2021: кто на первом месте и на каком Украина

Евровидение 2021 пройдет в мае в Роттердаме с участниками и локацией, выбранными для проведения не состоявшегося песенного конкурса прошлого года. Как изменился рейтинг прогнозов букмекеров и фанатов – читайте ниже.

Прогнозы букмекеров

Первое место, по версии букмекеров, занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers.

На второй строчке оказалась конкурсантка из Мальты Destiny (Дестини Чукуньере) с композицией Je Me Casse. Ей победу прогнозируют с 17% вероятностью. К слову, отметим, что ранее мальтийская певица выигрывала в детском Евровидение 2015 года.

Третью позицию по данным букмекеров занимает представительница Болгарии Viktoria с 8% вероятностью на победу. Четвертое место в рейтинге досталось французской исполнительнице Barbara Pravi с песней Voil à. На пятом месте оказался конкурсант от Италии.

Украине букмекеры пророчат 18-е место в рейтинге.

Прогнозы букмекеров (скриншот: euroinvision.com)

Кому отдали победу фанаты

По версии фанатов, первое место также занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней "Tout l'univers". А вот дальше симпатии аудитории Евровидения расходятся со ставками букмекеров.

На второй строчке оказалась конкурсантка из Сан-Марино Senhit с песней "Adrenalina".

Третью позицию занимает представительница Кипра Elena Tsagkrinou с композицией "El Diablo". Четвертое, пятое и шестое места занимают Мальта, Франция и Румыния соответственно.

Украине еврофаны отдали 14 место.

Кому отдали победу фанаты Евровидения (скриншот: facebook.com/eurovision.evrobachennya)