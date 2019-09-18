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Сергей Жадан поразил новым стихом про "несамовиті часи"

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 12:30
Сергей Жадан поразил новым стихом про "несамовиті часи"
Сергей Жадан (фото: РБК-Украина)

Сергей Жадан написал "атмосферный" стих, который не оставил украинцев равнодушными

Сергей Жадан поделился с украинцами своим новым стихотворением. Свежие строки знаменитый поэт, прозаик и музыкант опубликовал на своей странице в Facebook.

Новый злободневный стих Сергея Жадана:

А що робить цей чоловік?
Пише вірші.

Розкладає їх при столі.
Доточує.

Ніби чинить дитяче взуття.

Саме вчасно
сів за роботу.
Саме до речі.

Бо ось прийде зима.
І чоловіки візьмуться за вірші.
Перебиратимуть їх обережно,
перетрушуватимуть,
наче сухий тютюн.

Та й жінки теж
плакатимуть над ними,
загортатимуть вірші дбайливо,
мов дукачі.

Цінність вірша взимку зростає.
Особливо коли зима сувора.
Особливо коли мова тиха.
Особливо коли часи
несамовиті.

Сергей Жадан поразил новым стихом про &quot;несамовиті часи&quot;

Скриншот

Стих очень понравился подписчикам Жадана. Многие из них соглашаются с живым классиком: времена сейчас действительно неистовые.

  • До душі! Ваші всі вірші до душі! Дякую за те, що ділитесь талантом.
  • Дякую. До душі. І повіяло зимою…
  • Атмосферно...
  • Саме вчасно.
  • "Часи несамовиті" - то дуже точно!

Сергей Жадан поразил новым стихом про &quot;несамовиті часи&quot;

Сергей Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

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