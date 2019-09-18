Сергій Жадан вразив новим віршем про "несамовиті часи"

Сергій Жадан (фото: РБК-Україна)

Сергій Жадан написав "атмосферний" вірш, який не залишив байдужими українців

Сергій Жадан поділився з українцями своїм новим віршем. Свіжі рядки знаменитий поет, прозаїк і музикант опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Новий злободенний вірш Сергія Жадана:

А що робить цей чоловік?

Пише вірші.

Розкладає їх при столі.

Доточує.

Ніби чинить дитяче взуття.

Саме вчасно

сів за роботу.

Саме до речі.

Бо ось прийде зима.

І чоловіки візьмуться за вірші.

Перебиратимуть їх обережно,

перетрушуватимуть,

наче сухий тютюн.

Та й жінки теж

плакатимуть над ними,

загортатимуть вірші дбайливо,

мов дукачі.

Цінність вірша взимку зростає.

Особливо коли зима сувора.

Особливо коли мова тиха.

Особливо коли часи

несамовиті.

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Вірш дуже сподобався фолловерам Жадана. Багато з них погоджуються з живим класиком: часи зараз справді несамовиті.

До душі! Ваші всі вірші до душі! Дякую за те, що ділитесь талантом.

Дякую. До душі. І повіяло зимою...

Атмосферно...

Саме вчасно.

"Часи несамовиті" - то дуже точно!

Сергій Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)