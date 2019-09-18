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Сергій Жадан вразив новим віршем про "несамовиті часи"

STYLERЖиття    18.09.2019 - 12:30
Сергій Жадан вразив новим віршем про "несамовиті часи"
Сергій Жадан (фото: РБК-Україна)

Сергій Жадан написав "атмосферний" вірш, який не залишив байдужими українців

Сергій Жадан поділився з українцями своїм новим віршем. Свіжі рядки знаменитий поет, прозаїк і музикант опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Новий злободенний вірш Сергія Жадана:

А що робить цей чоловік?
Пише вірші.

Розкладає їх при столі.
Доточує.

Ніби чинить дитяче взуття.

Саме вчасно
сів за роботу.
Саме до речі.

Бо ось прийде зима.
І чоловіки візьмуться за вірші.
Перебиратимуть їх обережно,
перетрушуватимуть,
наче сухий тютюн.

Та й жінки теж
плакатимуть над ними,
загортатимуть вірші дбайливо,
мов дукачі.

Цінність вірша взимку зростає.
Особливо коли зима сувора.
Особливо коли мова тиха.
Особливо коли часи
несамовиті.

Сергій Жадан вразив новим віршем про &quot;несамовиті часи&quot;

Скріншот

Вірш дуже сподобався фолловерам Жадана. Багато з них погоджуються з живим класиком: часи зараз справді несамовиті.

  • До душі! Ваші всі вірші до душі! Дякую за те, що ділитесь талантом.
  • Дякую. До душі. І повіяло зимою...
  • Атмосферно...
  • Саме вчасно.
  • "Часи несамовиті" - то дуже точно!

Сергій Жадан вразив новим віршем про &quot;несамовиті часи&quot;

Сергій Жадан (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

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