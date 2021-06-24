Сергей Токарев: на "Наука - это она" собрали больше 40 тысяч долл. на образование участницам проекта

Просветительский арт-проект "Наука - эта она" был создан благотворительной образовательной организацией STEM is FEM и стартовал в феврале этого года. Первым его этапом стало создание 12 портретов выдающихся украинских женщин-ученых.

Среди героинь проекта оказались как современные молодые учёные, такие как математик Марина Вязовская и орнитолог Наталия Атамась, так и исторические персоны, такие как физик Ольга Перевозчикова и программистка Екатерина Ющенко. В создании коллекции принимали участие пятеро известных украинских иллюстраторов - Анна Иваненко, Анна Сарвира, Ольга Дегтярева, Евгения Полосина и Сергей Майдуков.

"Мы специально сделали акцент на визуальной составляющей. Изображения привлекают больше внимания, чем текст. А в этом и есть суть проекта - познакомить как можно больше людей с женщинами в науке, и их вкладом в развитие научной деятельности", - поделился Сергей Токарев.

Второй частью проекта стал конкурс эссе о каждой из героинь портретной серии. В конкурсе принимали участие девушки возрастом от 14 до 21 года. Их задачей было описать в своих работах не только биографию учёных и то, какой вклад в развитие науки и общества они совершили, но и передать собственное отношение к героиням и объяснить, чем и почему их пример вдохновляет.

"Всего мы получили 561 работу. Эссе приходили даже из других стран. Надеюсь, что победительницы и конкурсантки, чьи работы в этот раз не дошли до финала, не опустят руки, а продолжат пробовать себя как в письме, так и в тех науках, про которые они писали", - рассказал Токарев.

Первая леди, международный резонанс и $43600 на образование

Кульминацией проекта стал торжественный вечер, на котором наградили 12 финалисток конкурса и определили обладательницу гран-при. Ею стала Анастасия Суворова из Киева с эссе про орнитолога Наталию Атамась.

За первое место девушка получила грант на образование в любом учебном заведении мира. Сумма составила $35900. Сюда вошли $4000, гарантированные организаторами конкурса и $31900, собранные во время благотворительного аукциона. Лотами на торгах выступили оригиналы портретов серии "Наука - это она" с подписями авторов.

"Дополнительными предметами торгов стали лоты от партнёров проекта – ювелирные украшения и платья популярных брендов, бранчи с известными рестораторами. Приятной неожиданностью вечера стали незапланированные лоты от гостей мероприятия. Например, инвестбанкир Игорь Мазепа предложил полёт на вертолёте над зоной отчуждения. В результате собранные $43600 направили на образование не только главной победительнице, но и ещё нескольким девушкам", - отметил Сергей Токарев.

Мероприятие посетила также первая леди Украины. В рамках панельной дискуссии Елена Зеленская пообщалась с молодыми украинскими активистками о популяризации гендерного равенства и создании инклюзивного общества. Елена Зеленская отметила, что Украина движется в этом направлении.

"Я хочу, чтобы в нашем обществе слово "звезда" мы использовали не только когда речь идет о шоу-бизнесе или спорте, а чтобы у нас появлялось все больше известных и популярных звезд науки", - подчеркнула Зеленская.

Кроме того, мероприятие посетили дипломаты из Дании, Швеции, Франции, а также представители международных организаций - ООН, НАТО и другие высокопоставленные гости.

Сергей Токарев рассказывает, что на этом проект "Наука - это она" не заканчивается. Следующим его этапом станут выставки по всей Украине. Объединенные в одну экспозицию 12 картин и 12 эссе уже сформировали одноимённую интерактивную выставку.