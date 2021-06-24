Сергій Токарєв: на "Наука - це вона" зібрали понад 40 тисяч дол. на освіту учасницям проекту

Просвітницький арт-проект "Наука - це вона" був створений благодійною освітньою організацією STEM is FEM та стартував в лютому цього року. Першим його етапом стало створення 12 портретів видатних українських жінок-вчених.

Серед героїнь проєкту були як сучасні молоді вчені, такі як математикиня Марина В’язовська та орнітологиня Наталія Атамась, так і історичні персони, такі як фізикиня Ольга Перевозчикова та програмістка Катерина Ющенко. У створенні колекції брали участь п'ятеро відомих українських ілюстраторів: Анна Іваненко, Анна Сарвіра, Ольга Дегтярьова, Євгенія Полосина та Сергій Майдуков.

"Ми спеціально зробили акцент на візуальній складовій. Зображення привертають більше уваги, ніж текст. А в цьому і є суть проєкту - познайомити якомога більше людей з жінками в науці, їхнім внеском в розвиток наукової діяльності", - поділився Сергій Токарєв.

Другою частиною проєкту став конкурс есе про кожну з героїнь портретної серії. У конкурсі брали участь дівчата віком від 14 до 21 року. Їх завданням було описати у своїх роботах не тільки біографію вчених і те, який внесок в розвиток науки та суспільства вони зробили, але й передати власне ставлення до героїнь та пояснити, чим і чому їх приклад надихає.

"Всього ми отримали 561 роботу. Есе надійшли навіть з інших країн. Сподіваюся, що переможниці та конкурсантки, чиї роботи в цей раз не дійшли до фіналу, не опустять руки, а продовжать пробувати себе як в написанні текстів, так і в тих науках, про які вони писали", - розповів Токарєв.

Перша леді, міжнародний резонанс і $43 600 на освіту

Кульмінацією проєкту став урочистий вечір, на якому нагородили 12 фіналісток конкурсу і визначили володарку гран-прі. Нею стала Анастасія Суворова з Києва з есе про орнітологиню Наталію Атамась.

За перше місце дівчина отримала грант на освіту в будь-якому навчальному закладі світу. Сума склала $35 900. Сюди увійшли $4 000, гарантовані організаторами конкурсу та $31 900, зібрані під час благодійного аукціону. Лотами на торгах виступили оригінали портретів серії "Наука - це вона" з підписами авторів.

"Додатковими предметами торгів стали лоти від партнерів проекту: ювелірні прикраси та плаття популярних брендів, бранчі з відомими рестораторами. Приємною несподіванкою вечора стали незаплановані лоти від гостей заходу. Наприклад, інвестбанкір Ігор Мазепа запропонував політ на вертольоті над зоною відчуження. В результаті зібрані $43 600 направили на освіту не тільки головної переможниці, а й ще кільком дівчатам", - зазначив Сергій Токарєв.

Захід відвідала також перша леді України. В рамках панельної дискусії Олена Зеленська поспілкувалася з молодими українськими активістками про популяризацію гендерної рівності та створення інклюзивного суспільства. Олена Зеленська зазначила, що Україна рухається в цьому напрямку.

"Я хочу, щоб в нашому суспільстві слово "зірка" ми використовували не тільки коли мова йде про шоу-бізнес або спорт, а щоб у нас з'являлося все більше відомих і популярних зірок науки", - підкреслила Зеленська.

Крім того, захід відвідали дипломати з Данії, Швеції, Франції, а також представники міжнародних організацій - ООН, НАТО та інші високопоставлені гості.

Сергій Токарєв розповідає, що на цьому проект "Наука - це вона" не закінчується. Наступним його етапом стануть виставки по всій Україні. Об'єднані в одну експозицію 12 картин і 12 есе вже сформували однойменну інтерактивну виставку.