Сергей Токарев: За 2 месяца приложение украинского стартапа RefaceAI скачали больше 750 тысяч пользователей

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Инвестор Сергей Токарев о популярном приложении Doublicat

Инвестор компании RefaceAI Сергей Токарев рассказал РБК-Украина, как разрабатывалось приложение Doublicat и где можно использовать технологии по замене лиц.

Продукты украинских IT-разработчиков становятся все более популярными на мировом рынке. Как минимум несколько приложений ежегодно перешагивают отметку в миллион пользователей. В основном, это всевозможные игры, сделанные украинскими офисами международных компаний. Но порой в топы Google Play и AppStore прорываются и самобытные уникальные разработки украинских стартапов.

В начале 2020-го года такой разработкой стало фановое приложение по замене лиц на GIF-изображениях Doublicat от украинского стартапа RefaceAI. Его релиз состоялся 13 января и практически сразу заинтересовал не только пользователей, но и мировые СМИ уровня Forbes и Mashable. По данным компании, за первые два месяца после релиза приложением воспользовались больше 750 тысяч пользователей по всему миру. И с каждым днем количество новых пользователей продолжает расти.

В чем секрет успеха украинской разработки, сколько времени ушло на ее создание, насколько она безопасна для пользователей и в каких сферах используют технологии по замене лиц, рассказал инвестор компании RefaceAI Сергей Токарев.

История Doublicat

RefaceAI существует с 2011-го года. Первое время команда стартапа работала над модернизацией существующих методов машинного обучения под брендом NeoCortext. Со временем разработчики решили углубиться в тематику и переключились на создание собственного искусственного интеллекта в области замены лиц на фото и видео. Технология получила название RefaceAI. Тогда же было решено сделать ребрендинг компании.

"На пути к Doublicat компания прошла несколько важных этапов. Самый объемный – разработка технологии RefaceAI. На нее ушло больше всего времени. Следующий этап – создание приложения Reflect, которое заменяет лица на фотографиях. На его создание ушло около 7 месяцев. Релиз Reflect состоялся в прошлом году, – рассказывает Сергей Токарев, – Весь следующий год команда занималась усовершенствованием технологии и переходом от фото к видео. Результатом работы стал релиз Doublicat, работающего с GIF-анимацией".

По словам Токарева, на старте над разработками компании работали всего 12 человек. Сейчас команда RefaceAI разрослась до 40 специалистов.

По словам инвестора компании, главное отличие Doublicat от множества других подобных приложений по замене лиц состоит в использовании собственной технологии на основе GAN – метода машинного обучения.

"В то время, как большинство компаний работают с технологией CGI (computer-generated imagery), мы используем исключительно искусственный интеллект. Такой подход позволяет добиться максимальной реалистичности итоговых изображений", – говорит Сергей Токарев.

Популярность

Компания RefaceAI получила широкую известность вскоре после выхода Reflect. Не последнюю роль в этом сыграл Илон Маск. Создатель Tesla и Space X выставил в Twitter несколько обработанных приложением фотографий – на них был изображен Дуэйн Джонсон с лицом Маска.

"Эти фотографии растиражировали тысячи СМИ по всему миру, а количество скачиваний Reflect возросло в разы", – вспоминает Сергей Токарев.

В начале 2020-го года RefaceAI снова вызвала интерес СМИ. На этот раз причиной стал релиз нового приложения – Doublicat. Параллельно стартап вышел на платформу ProductHunt, где Doublicat сразу же вошел в тройку лучших продуктов недели.

"Мы вышли на ProductHunt, чтобы заявить о себе и новом приложении на рынке. Это хороший имиджевый инструмент, который дает возможность не только получить фидбек о продукте, но и пообщаться с другими представителями рынка", – рассказывает инвестор.

Вскоре после этого RefaceAI вновь захлестнула волна интереса со стороны средств массовой информации, публикации о новом продукте компании, меняющем лица на GIFках, появились на Forbes, Mashable и во множестве других изданий по всему миру.

Борьба с фейками

Технологии по замене лиц существуют в интернете достаточно давно. Еще двадцать лет назад в графических редакторах появилась возможность трансформировать лица на фотографиях и других изображениях. Эта функция получила название Face Swap, которое использовалось все последующие годы, как в редакторах, так и в пришедших к ним на замену фановых приложениях, подобных Reflect и Doublicat.

Но параллельно с развлекательными продуктами на рынке появляются разработчики, использующие технологии недобросовестно. Их цель – манипуляции общественным сознанием и введение людей в заблуждение. В сети начало этого процесса приписывают пользователю Reddit с ником Deepfake. Этот человек создавал фейковые порноролики, в которых лица актеров заменялись на лица известных людей.

"С каждым днем недобросовестное использование технологий по замене лиц встречается все чаще и чаще. И распространению фейков необходимо противодействовать, – уверен Сергей Токарев, – Сейчас RefaceAI занимается разработкой механизма, который сможет определять подлинность изображений на фото, видео и в GIF-анимации".

Помимо этого, уверен инвестор, все компании, работающие с технологией замены лиц в легальном поле, должны максимально защищать свой продукт логотипами и вотермарками, объясняющими, что контент создается исключительно в развлекательных целях.

"Приложение Doublicat создавалось так, чтобы итоговые гифки нельзя было использовать для фейков. Несмотря на высокое качество изображений понятно, что они не настоящие. Но, чтобы исключить даже малейшую возможность недобросовестного использования контента, вся GIF-анимация, созданная в приложении, маркируется логотипами", - говорит Токарев.

Коммерческие перспективы

Инвестор компании RefaceAI рассказывает, что приложения для смартфонов – не конечный этап монетизации технологии по замене лиц. Reflect и Doublicat – лишь своеобразная демонстрация возможностей, которая открывает новые коммерческие перспективы.

"В качестве примера могу привести уже реализованный совместный проект нашей компании с сетью кинотеатров "Мультиплекс". Это функция "киноселфи". Еще один пример – Artificial Talent. Здесь на основе нашей технологии построено создание интерактивных 3D-моделей", – делится Токарев.

В целом же технологии по замене лиц являются востребованными в совершенно разных направлениях, среди которых инвестор выделяет рекламу, социальные медиа, разработку видеоигр и кинопроизводство.