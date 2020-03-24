Сергій Токарєв: За 2 місяці додаток українського стартапу RefaceAI завантажили більше 750 тисяч користувачів

Фото: Сергій Токарєв

Інвестор Сергій Токарєв про популярний додаток Doublicat

Інвестор компанії RefaceAI Сергій Токарєв розповів РБК-Україна, як розроблявся додаток Doublicat і де можна використовувати технології по заміні осіб.

Продукти українських IT-розробників стають все більш популярними на світовому ринку. Як мінімум кілька додатків щорічно переступають позначку в мільйон користувачів. В основному, це всілякі ігри, зроблені українськими офісами міжнародних компаній. Але часом в топи Google Play та AppStore прориваються і самобутні унікальні розробки українських стартапів.

На початку 2020-го року такою розробкою стала фанова програма по заміні осіб на GIF-зображенях Doublicat від українського стартапу RefaceAI. Його реліз відбувся 13 січня і практично відразу зацікавив не тільки користувачів, але і світові ЗМІ рівня Forbes і Mashable. За даними компанії, за перші два місяці після релізу додатком скористалися понад 750 тисяч користувачів по всьому світу. І з кожним днем кількість нових користувачів продовжує зростати.

У чому секрет успіху української розробки, скільки часу пішло на її створення, наскільки вона безпечна для користувачів і в яких сферах використовують технології із заміни осіб, розповів інвестор компанії RefaceAI Сергій Токарєв.

Історія Doublicat

RefaceAI існує з 2011-го року. Перший час команда стартапу працювала над модернізацією існуючих методів машинного навчання під брендом NeoCortext. З часом розробники вирішили заглибитися в тематику і перемикнутися на створення власного штучного інтелекту в області заміни осіб на фото і відео. Технологія отримала назву RefaceAI. Тоді ж було вирішено зробити ребрендинг компанії.

"На шляху до Doublicat компанія пройшла декілька важливих етапів. Найоб'ємніший – розробка технології RefaceAI. На неї пішло найбільше часу. Наступний етап – створення програми Reflect, яке замінює обличчя на фотографіях. На його створення пішло близько 7 місяців. Реліз Reflect відбувся торік, – розповідає Сергій Токарєв, – Весь наступний рік команда займалася удосконаленням технології та переходом від фото до відео. Результатом роботи став реліз Doublicat, що працює з GIF-анімацією".

За словами Токарєва, на старті над розробками компанії працювало лише 12 осіб. Зараз команда RefaceAI розрослася до 40 фахівців.

За словами інвестора компанії, головна відмінність Doublicat від безлічі інших подібних програм по заміні осіб полягає у використанні власної технології на основі GAN – методу машинного навчання.

"В той час, як більшість компаній працюють з технологією CGI (computer-generated imagery), ми використовуємо виключно штучний інтелект. Такий підхід дозволяє домогтися максимальної реалістичності підсумкових зображень", – говорить Сергій Токарєв.

Популярність

Компанія RefaceAI отримала широку популярність незабаром після виходу Reflect. Не останню роль в цьому зіграв Ілон Маск. Творець Tesla і Space X виставив в Twitter кілька оброблених додатком фотографій – на них був зображений Дуейн Джонсон з особою Маска.

"Ці фотографії розтиражували тисячі ЗМІ по всьому світу, а кількість скачувань Reflect зросла в рази", – згадує Сергій Токарєв.

На початку 2020-го року RefaceAI знову викликала інтерес ЗМІ. На цей раз причиною став реліз нового додатка – Doublicat. Паралельно стартап вийшов на платформу ProductHunt, де Doublicat відразу ж увійшов у трійку кращих продуктів тижні.

"Ми вийшли на ProductHunt, щоб заявити про себе і новому додатку на ринку. Це хороший іміджевий інструмент, який дає можливість не тільки отримати фідбек про продукт, але і поспілкуватися з іншими представниками ринку", – розповідає інвестор.

Незабаром після цього RefaceAI знову захлеснула хвиля інтересу з боку засобів масової інформації, публікації про новий продукт компанії, змінює особи на GIFках, з'явилися на Forbes, Mashable і в безлічі інших видань по всьому світу.

Боротьба з фейками

Технології по заміні осіб існують в інтернеті досить давно. Ще двадцять років тому в графічних редакторах з'явилася можливість трансформувати обличчя на фотографіях та інших зображеннях. Ця функція отримала назву Face Swap, яке використовувалося всі наступні роки, як в редакторах, які прийшли до них на заміну фанових додатків, таких Reflect і Doublicat.

Але паралельно з розважальними продуктами на ринку з'являються розробники, що використовують технології недобросовісно. Їх мета – маніпуляції суспільною свідомістю і введення людей в оману. У мережі початок цього процесу приписують користувачеві Reddit з ніком Deepfake. Цей чоловік створював фейкові порноролики, в яких особи акторів замінювалися на обличчя відомих людей.

"З кожним днем недобросовісне використання технологій по заміні осіб зустрічається всі частіше і частіше. І поширенню фейків необхідно протидіяти, – упевнений Сергій Токарєв, – Зараз RefaceAI займається розробкою механізму, який зможе визначати справжність зображень на фото, і відео в GIF-анімації".

Крім цього, інвестор упевнений, всі компанії, що працюють з технологією заміни осіб в легальному полі, повинні максимально захищати свій продукт логотипами та вотермарками, що пояснюють, що контент створюється виключно в розважальних цілях.

"Додаток Doublicat створювався так, щоб підсумкові гіфки не можна було використовувати для фейків. Попри високу якість зображень зрозуміло, що вони не справжні. Але, щоб виключити навіть найменшу можливість недобросовісного використання контенту, вся GIF-анімація, створена в додатку, маркується логотипами", - говорить Токарєв.

Комерційні перспективи

Інвестор компанії RefaceAI розповідає, що додатки для смартфонів – не кінцевий етап монетизації технології по заміні осіб. Reflect і Doublicat – лише своєрідна демонстрація можливостей, що відкриває нові комерційні перспективи.

"Як приклад можу навести вже реалізований спільний проект нашої компанії з мережею кінотеатрів "Мультиплекс". Це функція "кіноселфі". Ще один приклад – Artificial Talent. Тут на основі нашої технології побудовано створення інтерактивних 3D-моделей", – ділиться Токарєв.

У цілому ж технології по заміні осіб є затребуваними в абсолютно різних напрямах, серед яких інвестор виділяє рекламу, соціальні медіа, розробку відеоігор і кіновиробництво.